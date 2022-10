Wormatia: Fischer beweist richtigen Riecher Wormser Stürmer trifft bei 1:0-Sieg in Koblenz gegen Ex-Verein +++ Luca Pedretti feiert souveränes Debüt

KOBLENZ. Am Ende wurde es, wie so oft in Duellen zweier Mannschaften im Abstiegskeller, nochmal hitzig. Für die letzte Szene der Partie eilte auch Koblenz Schlussmann Tim Kips mit in den Wormatia-Strafraum. Die Wormser klärten, liefen den Konter und Kips senste von hinten, wohl Ball und Bein treffend, Alexander Shehada um. Wütende Proteste der Wormser waren die Folge. Schiedsrichter Philipp Schlegel zeigte Einwurf für Worms an, beendete die Partie aber ohnehin sofort. Die Wormatia hatte das wichtige Duell zweier Teams aus dem Tabellenkeller der Regionalliga 1:0 (0:0) gewonnen.

Leidenschaftlicher Auftritt statt spielerische Highlights

Wie groß die Erleichterung bei den Wormaten über den ersten Sieg nach zuletzt vier Niederlagen war, konnte man den Wormser Beteiligten nach dem Schlusspfiff ansehen. Lauter Jubel, großes Abklatschen und ein emotionaler Abschlusskreis unmittelbar nach dem Schlusspfiff. Nach mehreren biederen Auftritten hatten sich die Wormser mit Leidenschaft und Einsatzwillen drei wichtige Punkte erkämpft. Ihr Gegner, der Tabellenvorletzte Rot-Weiß Koblenz, hielt mit Einsatz dagegen. Auch die Mannschaft von Ex-Bundesliga-Trainer Oliver Reck hatte zwei drei gute Abschlusschancen, nutzte ihre aber nicht.

Man wurde den Eindruck nicht los, dass es die Wormser einen Tick mehr wollten als ihre Kontrahenten vom Deutschen Eck an diesem Tag. Beispiel Jannik Marx: Der Mittelfeldantreiber war unter der Woche krank, hatte lediglich einmal mit der Mannschaft trainiert und hielt dennoch 90 Minuten durch. Trainer Max Mehring freute sich über die kämpferische Leistung seiner Spieler: „Wir sich alle reingeworfen haben, das war schon richtig gut.” Jeder Zweikampf wurde mit Überzeugung und Einsatz geführt, die Stürmer arbeiteten mit nach hinten und halfen der Hintermannschaft dabei, dass Regionalliga-Debütant Luca Pedretti, der den verletzten Stammtorwart Ricco Cymer ersetzte, wenige knifflige Situationen zu meistern hatte. Der 21-Jährige hinterließ einen souveränen Eindruck und bestätigte Worms’ Teammanager Marvin Landler, der vor dem Anpfiff gesagt hatte. „Luca wird ein gutes Spiel machen.”

Souveräne Defensivleistung mit Führung im Rücken

Und in der Offensive, in der zuletzt nicht ganz so viel zusammenlief? Da hatte der Ex-Koblenzer Nils Fischer gegen seine ehemaligen Mannschaftskollegen einmal den „richtigen Riecher”. Nach einem Lattenkracher von Tevin Ihrig stand der in die Startelf gerutschte Stürmer goldrichtig und köpfte den Ball über die Torlinie zum Tor des Tages (49. Minute). Dabei überraschte sich Fischer selbst: „Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, bei einem Tor nicht zu jubeln. Aber dann ist die Freude einfach aus mir herausgebrochen.” Auch bei den weiteren offensiven Highlights stand an diesem Samstagnachmittag das Aluminium im Mittelpunkt. Sowohl Worms’ Linksaußen Henrique Damaceno (13.), als auch Rot-Weiß-Stürmer Thilo Töpken (40.) scheiterten am Pfosten.