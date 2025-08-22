Wormatia empfängt FV Diefflen: „Brutale Qualität vorne“

Zu Wochenbeginn ging es dann wieder gemeinsam auf den Trainingsplatz. Noch vor den zwei abschließenden Einheiten vor dem Diefflen-Spiel sprach Anouar Ddaou am Donnerstagnachmittag über personelle Tendenzen mit Blick auf das Spiel am Wochenende. So soll der Einsatz des im Pokal aussetzenden Mert Özkaya (Zerrung), wenn im Abschlusstraining nichts Außergewöhnliches passiert, laut VfR-Trainer wohl möglich sein.

Auch das angeschlagene Mittelfeldtalent Lukas Sundin dürfte fit sein und könnte im Spieltagskader auftauchen. Der Einsatz von Außenverteidiger Nicolas Obas (Zerrung) steht hingegen auf wackeligen Beinen und ist eher unwahrscheinlich. Für längere Zeit keine Option in Spiel und Training ist derweil die Nummer drei der Wormaten Timo Ulpins, der mit Patellasehnen-Problemen bis auf Weiteres ausfällt.