Sein Treffer war der „Dosenöffner“ für die Wormser: Wormatia-Mittelfeldspieler Laurenz Graf, hier im Zweikampf mit dem Eppelborner Marc Pesch, erzielte das 1:0. Foto: Andreas Stumpf/pakalski-press

Wormatia: Ein Allrounder mit dem »Dosenöffner« Lange Zeit laufen Worms’ Oberliga-Fußballer gegen FV Eppelborn erfolglos an – und treffen dann spät doppelt Verlinkte Inhalte Oberliga Rhein-Pf-Saa Worma. Worms Eppelborn

Worms. Den Großteil der Spiele verbrachte Laurenz Graf in dieser Saison in der Innenverteidigung des VfR Wormatia Worms. Zunächst notgedrungen, weil viele seiner Mitspieler verletzt fehlten, dann, weil er dort eine gute Figur machte und sich auf dieser Position festspielte. Im Oberliga-Heimspiel am Mittwochabend gegen den FV Eppelborn, das vorgezogen wurde und nach dem Sieg in Nentershausen bei den Sportfreunden Eisbachtal (4:2) und vor dem Heimspiel gegen den SV Gonsenheim (Samstag, 14 Uhr, EWR-Arena) nun den Mittelpunkt der Englischen Woche bildete, war Laurenz Graf mal wieder auf seiner eigentlichen Position gefragt. Und beim späten 2:0 (0:0)-Sieg der Wormser übernahm der Allrounder sofort eine Hauptrolle.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. „Das war das Beste, was mir heute passieren konnte“, sagte Graf wenige Minuten nach dem Abpfiff über seinen Positionswechsel. Und auch Trainer Marco Reifenscheidt durfte sich anschließend bestätigt fühlen, mit der „Versetzung“ von Graf alles richtig gemacht zu haben. Zumal in der Innenverteidigung Kosuke Ota und Jason Onyejekwe ihre Aufgaben ebenfalls souverän meisterten.

„Das Beste, was mir heute passieren konnte“ Vor Ota und Onyejekwe hatte Laurenz Graf in der Zentrale einen großen Bewegungsradius. Mal tauchte er als Sechser, dann als Achter und teilweise sogar als Zehner im Spiel der Wormser auf. Und mit dem erlösenden Führungstreffer in Minute 85 sorgte er für tosenden Jubel in der EWR-Arena. Angreifer Erijon Shaqiri hatte von der rechten Seite eine Flanke an den langen Pfosten geschlagen, von wo David Schehl den Ball nochmal in die Mitte spielte – dort stand Laurenz Graf goldrichtig und musste nur noch seinen Kopf hinhalten, um die Führung der Hausherren zu markieren. „Im Mittelfeld konnte ich meine Kopfballstärke heute auch offensiv einbringen“, sagte ein glücklicher Graf anschließend, der in den 90 Minuten zuvor durch seine Boxbesetzung mehrfach per Kopfball zum Abschluss gekommen war und mit seinem Treffer die „gute Serie“ seiner Mannschaft im Jahr 2025 (sechs Spiele, fünf Siege) ausbaute.