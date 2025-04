Wormatia-Comebacker glänzt in neuer Rolle

Nicht erst jüngst gegen FC Rot-Weiß Koblenz war Wormatia-Angreifer Erijon Shaqiri (links) ein stetiger Unruheherd für die gegnerischen Abwehrreihen wie in dieser Szene für den Koblenzer Dejvi Alsela. Foto: Christine Dirigo/pakalski-press

Worms. Die Laune von Wormatia-Angreifer Erijon Shaqiri war nach dem 2:0-Heimsieg gegen Rot-Weiß Koblenz standesgemäß gut. Auch wenn der Stürmer in diesem Jahr erstmals ohne Torerfolg geblieben war. „Dafür habe ich einen Assist gemacht”, sagte er. „Das ist auch gut.” Selbstredend erzielt der Stürmer die Tore aber lieber selbst. Dass das in den jüngsten Ligaspielen so gut klappte (Tore in Diefflen, gegen Morlautern und in Karbach), hat auch mit seiner neuen Rolle im Team zu tun.

Nach dem Winter-Abgang von Angreifer Jan Dahlke, der in der Sturmspitze gesetzt war, entschieden sich die Wormaten dazu, Dahlkes Position aus den eigenen Reihen nachzubesetzen. Die Wahl Erijon Shaqiri, den formstärksten Wormatia-Spieler in der laufenden Saison, war da nur logisch. Auch Youngster Andre Gitau sammelte in den Testspielen Spielminuten in vorderster Front, was jedoch hauptsächlich an einem anderen Grund lag. Denn es gab ein Problem. Erijon Shaqiri setzte eine hartnäckige Schambeinverletzung in den Wintermonaten matt. Während sich die Wormatia-Spieler also auf die restlichen Rückrunden-Spiele vorbereiteten, plagte sich der 22-jährige Österreicher mit Rehamaßnahmen und individuellen Trainingseinheiten herum. „Zum Glück ging das Ganze nicht ganz so lange", sagt Shaqiri, der zwar viele Wochen, aber eben kein ganzes Quartal ausgefallen war. Dem Stürmer ist bewusst: „In manchen Fällen besteht das Problem viel, viel länger."

Glück im Unglück bei Verletzungspause Fast die komplette Vorbereitung verpasste Shaqiri dennoch. Erst bei der Generalprobe beim FC Basara Mainz und nach nur wenigen Mannschaftstrainings stand der Stürmer wieder im VfR-Trikot auf dem Platz. Und ging mit seinen Teamkameraden bei der deutlichen wie auch verdienten 0:3-Pleite beim Verbandsligisten eine Woche vor dem Liga-Restart in Diefflen sang- und klanglos mit unter. Von seinem Trainer Marco Reifenscheidt gab es anschließend trotzdem Rückendeckung. „Erijon ist für uns, mit seinem Spiel, einfach sehr wichtig.”