Mit der Performance seines gesamten Teams aktuell zufrieden: Wormatia-Trainer Anouar Ddaou (graues T-Shirt) bei einer Ansprache während einer Trinkpause inmitten seiner Mannschaft. Archivfoto: Christine Dirigo/pakalski-press

Wormatia-Coach Ddaou vor Dudenhofen: »Das ist für ein Team immer gut« Oberliga-Gegner FV Dudenhofen erinnert Wormser Trainer an vergangenes Wochenende +++ Personelle Veränderungen? Verlinkte Inhalte Oberliga Rhein-Pf-Saa FV Dudenhof. Worma. Worms Anouar Ddaou

Worms. In einer App tippt Anouar Ddaou am Freitagabend die Namen der Spieler ein, die am Wochenende im Spieltagskader von VfR Wormatia Worms stehen. Per Whatsapp und mit einem Link informiert der Wormatia-Trainer dann die Spieler seiner Mannschaft über die Nominierung. „Ich finde das wichtig, damit sich die Jungs früh genug mental auf die Partie vorbereiten und mit möglichen Gegenspielern beschäftigen können.” Spätestens am Vortag haben also alle VfR-Spieler Gewissheit, ob sie im Kader stehen. Oder eben nicht.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Ähnliches Spiel für den VfR wie gegen Wiesbach?

Auch vor der Partie beim FV Dudenhofen (Samstag 15:30 Uhr) ändert sich an dieser Herangehensweise nichts. Und auch bei der Gegner-Vorbereitung in dieser Woche dürfte den VfRlern der eine oder andere Hinweis ihres Trainers bekannt vorgekommen sein. Es gebe da die eine oder andere Parallele, berichtet Ddaou vor dem Gastspiel der Wormser beim FVD in Bezug auf den Gegner am vergangenen Wochenende FC Hertha Wiesbach. Auch in Dudenhofen sind Worms’ Oberliga-Fußballer Favorit. Und auch dieser Aufsteiger dürfte gegen das Anouar-Team vor allem darauf aus sein, den Fokus erstmal auf eine kompakte Defensive zu legen. „Wie Wiesbach sind auch sie defensiv sehr strukturiert”, sagt Ddaou, der in der Verteidigung des kommenden Gegners, der seine sieben Saisonpunkte (Platz 14) vor allem gegen Klubs aus der unteren Tabellenregion gesammelt hat, auch einen entscheidenden Unterschied im Vergleich zu Wiesbach ausgemacht hat. „Ich erwarte ein höheres Mittelfeldpressing und einen Gegner, der vorne früh drauf gehen wird.” Was für die Wormser Spieler neben einer Menge Ballbesitz also auch bedeuten dürfte, dass ein sicheres und gutes Aufbauspiel gefragt sein wird. Gegen die Wiesbach-Spieler, die mit schnellen Umschaltaktionen immer wieder für Torgefahr sorgten, war in diesem Bereich noch reichlich Luft nach oben bei den Wormatia-Spielern.