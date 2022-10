Wormatia-Boss Natter: "Dritte Liga ist nicht realistisch" Erwartungen, Träume und Wünsche: Florian Natter, der neue Vereinschef der Wormatia, im großen Interview.

WORMS. Die große Aufstiegs- und Regionalliga-Euphorie der Wormatia ist nach drei Niederlagen in Folge dahin. Der Aufsteiger steckt aktuell im Abstiegskampf von Liga vier. Am Wochenende steht das richtungsweisende Spiel der Wormser beim Tabellenvorletzten FC Rot-Weiß Koblenz an. Alles keine Gründe für die Verantwortlichen der Wormatia, nervös zu werden. Im Interview spricht der neu gewählte Erste Vorsitzende des Vereins, Florian Natter, über die aktuelle sportliche Situation, die Zukunft der Wormatia und die Zuschauerzahlen in der EWR-Arena.

Wir schauen ja gerne, was die anderen Teams in der Liga so Tolles haben. Aber bei uns in der Region werden auch viele Vereine zu uns rüberschauen und hätten gerne die Voraussetzungen, die wir hier haben. Mein Steckenpferd sind die Finanzen, die Infrastruktur und natürlich der Gesamtverein. Wir sind in vielen Bereichen regionalligatauglich. Im Multimediabereich, nur als Beispiel, macht Christian Bub eine super Arbeit. Was die Infrastruktur anbelangt, müssen wir uns auch nicht verstecken. Dennoch gibt es am Stadion einiges, was in die Jahre gekommen ist und verbessert werden muss. Wir organisieren die Geschäftsstelle gerade neu, wir beschäftigen uns mit dem verpflichtenden Thema „Mehrwegbecher“. Das sind kleinere Bereiche, bei denen wir Nachholbedarf haben. Im Vergleich zu anderen Regionalliga-Vereinen sehe ich uns im unteren Mittelfeld. Aber dafür haben wir noch viel Potenzial.

Nein, überhaupt nicht. Überrascht war ich im positiven Sinne eher vom Saisonstart gegen Offenbach. Wir haben eine stabile Defensive, aber mir war von Anfang an klar, dass unsere Offensive Zeit brauchen wird. Wir haben gute Spieler da vorne, aber die müssen noch ankommen. Fakt ist, der Trend ist gerade negativ und wir haben aktuell mehr schlechte als gute Halbzeiten. Das war zu Beginn der Saison noch andersrum. Aber es wäre grotesk, deswegen alles in Frage zu stellen.

Die Wormatia ist furios in die Saison gestartet. Sieg gegen Offenbach, ein Punkt in Ulm. Zuletzt aber vier Mal in Folge verloren. Wie fällt die Bilanz nach zehn Spielen aus?

Apropos Potenzial. Wo soll die Reise der Wormatia in den kommenden Jahren hingehen?

Wir Wormser träumen natürlich alle. Es gibt Personen, die sagen: Noch zwei weitere Sponsoren und wir schaffen es in die Dritte Liga. Aber ganz ehrlich: Das ist nicht realistisch. Vereine wie Waldhof Mannheim, Saarbrücken oder Elversberg hatten jahrelang einen Etat von zweieinhalb bis drei Millionen Euro und haben es trotzdem lange nicht in die Dritte Liga geschafft. Wir wollen uns mit der Wormatia im Mittelfeld der Regionalliga etablieren. Dafür müssen wir uns schon gewaltig strecken. Aber das ist, finde ich, ein realistisches Szenario. Ich sehe eine andere Stelle, an der wir mittelfristig „schnellere“ Schritte machen können.

Welche wäre das?

Der Unterbau. Da wird gute Arbeit geleistet. Ich bin der Meinung, dass die zweite Mannschaft in die Verbandsliga aufsteigen sollte, damit der Abstand zur ersten Mannschaft enger wird. Der Sprung von der A-Jugend in die Regionalliga ist einfach enorm groß. Die „Zweite“ in der Verbandsliga, die Jugendmannschaften in der Regionalliga (zweithöchste Spielklasse Anm. d. Red.) und die erste in Liga vier. Das wäre ein gutes Konstrukt, auf deren Struktur wir aufbauen könnten,

Ein anderes Thema sind die Zuschauerzahlen. Zuletzt gegen Hoffenheim kamen „nur“ 750 Fans. Wie soll es gelingen, künftig wieder mehr Menschen für die Heimspiele der Wormatia zu begeistern?

Es gibt drei Komponenten, die bei den Zuschauerzahlen relevant sind: Sportlicher Erfolg, der Gegner und das Wetter. Davon machen viele Menschen einen Stadionbesuch abhängig. Unabhängig davon wollen wir künftig noch präsenter in der Stadt werden. Wir sind bereits auf Videowalls zu sehen, in dieser Woche waren Spieler von uns in der Pfrimmtalschule und an der FH bei der Campus-Rallye dabei. Wir sind da also aktiv, aber am Ende sind das alles nur kleine Puzzleteile. Denn über allem steht der sportliche Erfolg. Spielt die Mannschaft gut und erfolgreich, werden auch wieder mehr Leute kommen. Wir haben aber trotzdem viele weitere Ideen im Kopf, um den Wormsern den Stadionbesuch attraktiver zu gestalten. Beispielsweise mit Halbzeitprogrammen oder Veranstaltungen im Stadion. Wir sind an der Thematik dran.

Das Interview führte Stefan Mannshausen.



Zur Person: Florian Natter, 48, wurde auf der Mitgliederversammlung des VfR Wormatia Worms zum neuen Ersten Vorsitzenden des Vereins gewählt- Er übernimmt den Posten von Jochen Schneider, der nach dessen Rückzug zuletzt vakant gewesen war. Natter war bislang stellvertretender Vorsitzender Finanzen im Verein. Der gebürtige Wormser ist verheiratet, hat drei Kinder und lebt mit seiner Familie in Frankenthal. Schon in seiner Kindheit spielte er für die Wormatia Fußball und Tischtennis. Natter arbeitet in der Geschäftsleitung Mannheim/Karlsruhe Deutsche Bank AG.