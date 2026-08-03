Wormatia bei Schottt: Lospech für beide Lager

Worms. Schon wenige Augenblicke nach der Auslosung vibrierte das Handy von Artur Lemm. Die Pokal-Nachricht des Südwestdeutschen Fußballverbandes kam natürlich auch in Windeseile beim Trainer des VfR Wormatia Worms an. Schon in Runde drei treten die Wormaten auswärts beim Titelverteidiger TSV Schott Mainz an (19. August).
Es ist das wohl schwierigste Los zu Beginn der Wormser Pokalsaison, die, das ist seit Jahren der sehnliche Wunsch aller Wormaten, mal wieder bis zum Finale im Mai 2027 andauern soll. Mit dem Los von Regionalliga-Absteiger TSV Schott Mainz wartet nun allerdings das absolute Topteam des noch insgesamt 64 Mannschaften umfassenden Teilnehmerfeldes auf den VfR.
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„Das Schöne ist”, sagt Lemm und nimmt die Auslosung mit Humor, „dass ich Sascha (Meeth, Trainer Schott Mainz, Anm. Dd. Red.) in dieser Saison also sogar dreimal sehe. Aber klar, so einen Gegner wünscht man sich in der Regel erst später.” Und per se gelte im Pokal, sagt Lemm, eben wie immer die Floskel, mit der mehrere VfR-Fans nach der Auslosung ihren Beitrag auf den sozialen Medien kommentierten. „Wenn wir weit kommen oder den Pokal sogar gewinnen wollen, müssen wir am Ende alle schlagen.”
Und anders ausgedrückt: große Brocken aus dem Weg räumen. Mit dem aktuellen Titelträger, der in der vergangenen Saison das Endspiel gegen den FK Pirmasens gewann (2:1) und deswegen wenige Tage nach dem Verbandspokalkracher im DFB-Pokal auf Bundesligist Borussia Mönchengladbach trifft, ist die Auftakthürde für die Wormser um Kapitän Tom Fladung zu Beginn gleich besonders hoch. Wie die Wormser das Spiel sportlich angehen werden, damit beschäftigt sich Lemm „dann, wenn es soweit ist.” Und noch ist Schott Mainz für den 51-Jährigen weit weg. „Ganz ehrlich, aktuell interessiert mich nur unser Saisonstart.”
Worms’ Oberliga-Kontrahent TSV Gau-Odernheim spielt beim SV Gimbsheim um den Einzug in die vierte Runde, TuS Neuhausen gegen den FC Basara Mainz: Die Sieger der Dritten Runde sind am 2. September gefordert, es folgen das Achtelfinale (30. September) und das Viertelfinale (14. Oktober). Die Halbfinals steigen erst 2027 (23./24. März), das Finale am „Tag der Amateure“ (29. Mai).