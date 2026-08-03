Wormatia bei Schottt: Lospech für beide Lager Schon in der Dritten Runde des Verbandspokals treffen die zwei Oberliga-Kontrahenten aufeinander +++ Was Wormatia-Trainer Artur Lemm zur Auslosung und einem schönen Nebeneffekt sagt von Stefan Mannshausen · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Die Wormatia-Mittelfeldspieler Laurenz Graf (r.) und Kaan Özkaya kämpfen mit dem ehemaligen Schott-Spieler Etienne Portmann (jetzt TuS Mechtersheim) um den Ball. Foto: Dirigo/pakalski-press - Archiv

Worms. Schon wenige Augenblicke nach der Auslosung vibrierte das Handy von Artur Lemm. Die Pokal-Nachricht des Südwestdeutschen Fußballverbandes kam natürlich auch in Windeseile beim Trainer des VfR Wormatia Worms an. Schon in Runde drei treten die Wormaten auswärts beim Titelverteidiger TSV Schott Mainz an (19. August). Es ist das wohl schwierigste Los zu Beginn der Wormser Pokalsaison, die, das ist seit Jahren der sehnliche Wunsch aller Wormaten, mal wieder bis zum Finale im Mai 2027 andauern soll. Mit dem Los von Regionalliga-Absteiger TSV Schott Mainz wartet nun allerdings das absolute Topteam des noch insgesamt 64 Mannschaften umfassenden Teilnehmerfeldes auf den VfR.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. „Das Schöne ist”, sagt Lemm und nimmt die Auslosung mit Humor, „dass ich Sascha (Meeth, Trainer Schott Mainz, Anm. Dd. Red.) in dieser Saison also sogar dreimal sehe. Aber klar, so einen Gegner wünscht man sich in der Regel erst später.” Und per se gelte im Pokal, sagt Lemm, eben wie immer die Floskel, mit der mehrere VfR-Fans nach der Auslosung ihren Beitrag auf den sozialen Medien kommentierten. „Wenn wir weit kommen oder den Pokal sogar gewinnen wollen, müssen wir am Ende alle schlagen.”