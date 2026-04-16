 2026-04-16T10:11:10.190Z

Transfers

Wormatia-Beben: Trainer und Sportlicher Leiter müssen gehen

Der neue Chefcoach steht schon fest

von Stefan Mannshausen · Gestern, 22:00 Uhr · 0 Leser
Der eine muss gehen, der andere übernimmt: Wormatias bisheriger Cotrainer und Chefcoach der U21, Björn Weisenborn (rechts), übernimmt den Posten des bisherigen Cheftrainers Anouar Ddaou. Archivfoto: Christine Dirigo/pakalski-press
Der eine muss gehen, der andere übernimmt: Wormatias bisheriger Cotrainer und Chefcoach der U21, Björn Weisenborn (rechts), übernimmt den Posten des bisherigen Cheftrainers Anouar Ddaou. Archivfoto: Christine Dirigo/pakalski-press

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Aydin Ay
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Anouar Ddaou
Anouar Ddaou

Worms. Seit Monaten steckt Oberligist VfR Wormatia Worms in einer handfesten Krise. Nach der 2:3-Niederlage der Wormser am Mittwoch beim SV Gonsenheim reifte bei Präsident Florian Natter ein weitreichender Entschluss. Die Folge: Trainer Anouar Ddaou und der Sportliche Leiter Aydin Ay müssen gehen.

Warum Ay im Wormatia-Umfeld schon lange kritisch gesehen wurde, was Trainer Anouar Ddaou zum Verhängnis wurde und wer nun den Cheftrainerposten bei den Wormaten zunächst übernimmt, lest Ihr im Plusartikel der Wormser Zeitung.