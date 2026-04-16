Wormatia-Beben: Trainer und Sportlicher Leiter müssen gehen

Worms. Seit Monaten steckt Oberligist VfR Wormatia Worms in einer handfesten Krise. Nach der 2:3-Niederlage der Wormser am Mittwoch beim SV Gonsenheim reifte bei Präsident Florian Natter ein weitreichender Entschluss. Die Folge: Trainer Anouar Ddaou und der Sportliche Leiter Aydin Ay müssen gehen.
Warum Ay im Wormatia-Umfeld schon lange kritisch gesehen wurde, was Trainer Anouar Ddaou zum Verhängnis wurde und wer nun den Cheftrainerposten bei den Wormaten zunächst übernimmt, lest Ihr im Plusartikel der Wormser Zeitung.