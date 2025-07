Wormatia-Angreifer weiter in Frühform

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.

Wormatia-Trainer Anouar Ddaou wollte sein neues Team von Anfang an bewusst in vielen Spielen sehen („Unter Spieldruck lerne ich die Fähigkeiten der Spieler besser kennen, als im Training”) und durfte sich auch gegen den Regionalligisten in Reilingen über eine ansprechende Leistung seiner Spieler freuen. Und über einen 3:2-Sieg. Erstmals waren seine Spieler dabei ihrem Gegner individuell nicht überlegen und erstmals war auch VfR-Torwart Tobias Edinger mehrfach gefordert. Anouar Ddaou verteilte die Spielzeit seiner Akteure wieder großzügig und scheute sich auch nicht davor, rund 20 Minuten mit den Youngstern Leonardo Goltz, Vasileios Siontis (beide 19) und Lukas Sundin (20) im Mittelfeld zu agieren.