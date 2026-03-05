– Foto: TSG

Die TSG 1899 Hoffenheim lädt zum Workshop Kinder- und Jugendfußball 2026 ein. Am 02. April 2026 steht im Dietmar-Hopp-Stadion das Thema „Von der Idee zur Aktion - Lösungen mit Ball entwickeln und umsetzen“ im Fokus – ein zentraler Bestandteil der modernen Trainingsmethodik im Nachwuchsfußball.

Spektakuläre 1vs1 Duelle, kreative Lösungen in engen Räumen, messerscharfe Pässe unter Gegnerdruck - wie werden diese Skills erlernt, gefestigt und unter Wettkampfbedingungen stabil abgerufen? Der diesjährige Workshop Kinder- und Jugendfußball widmet sich daher der Frage, wie spielnahe Trainingsformen Kinder und Jugendliche befähigen, eigenständig Lösungen auf dem Platz zu entwickeln. Im Mittelpunkt steht die gezielte Förderung von Entscheidungsverhalten, Kreativität und Handlungsschnelligkeit in unterschiedlichen Spielsituationen.

Im diesjährigen Workshop Kinder- und Jugendfußball präsentiert die TSG-Akademie Trainingsideen und Coachingansätze, die erneut mit internationalen Perspektiven abgeglichen werden. Mit dem FC Barcelona und Benfica Lissabon darf die TSG in diesem Jahr Referenten aus zwei der renommiertesten Nachwuchsakademien Europas im Dietmar-Hopp-Stadion begrüßen.