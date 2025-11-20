Woran es beim SV Olewig noch hapert

Einen Spieltag vor der Winterpause steht der SV Olewig in der Kreisliga B 11 auf Rang vier. „Ziel sind die Top drei. Dafür haben wir das Potenzial“, unterstreicht Spielertrainer Denys Surma. Vor allem die Ergebnisse gegen die direkten Konkurrenten aus dem oberen Tabellenbereich machen Hoffnung: Gegen die erstplatzierte SG Wincheringen gab es ein 1:1, gegen den aktuellen Zweiten SV Konz ein 2:2, zudem feierte Olewig einen 3:0-Sieg gegen die TuS Euren, die derzeit mit einem Spiel weniger einen Punkt vor dem SVO auf Platz drei steht.
Ein Faktor, der den Olewigern bislang zu schaffen macht, ist die geringe Kaderbreite. Aufgrund einer langen Verletztenliste ist die Personalauswahl Woche für Woche eingeschränkt. Wichtige Spieler wie Leon Schwickerath (Kreuzbandriss), David Vogel (Rückenverletzung) und der letztjährige Toptorschütze Robin Weirich fallen aus. „Darunter leidet auch die Trainingsbeteiligung. Wir haben sechs Jungs, die immer da sind. Die anderen halten dann keine 90 Minuten durch oder können den taktischen Vorgaben nicht folgen, weil man nicht zusammenspielt“, bedauert Surma. Improvisation ist daher an der Tagesordnung – bestes Beispiel: Christopher Peter, eigentlich Mittelfeldspieler, ist inzwischen Stürmer und mit neun Treffern Olewigs bester Torschütze.