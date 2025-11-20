Woran es beim SV Olewig noch hapert

Einen Spieltag vor der Winterpause steht der SV Olewig in der Kreisliga B 11 auf Rang vier. „Ziel sind die Top drei. Dafür haben wir das Potenzial“, unterstreicht Spielertrainer Denys Surma. Vor allem die Ergebnisse gegen die direkten Konkurrenten aus dem oberen Tabellenbereich machen Hoffnung: Gegen die erstplatzierte SG Wincheringen gab es ein 1:1, gegen den aktuellen Zweiten SV Konz ein 2:2, zudem feierte Olewig einen 3:0-Sieg gegen die TuS Euren, die derzeit mit einem Spiel weniger einen Punkt vor dem SVO auf Platz drei steht.