Woran es bei den Sportfreunden Niederwenigern weiterhin hakt

Beim Blick auf die Tabelle dürfte bei den Sportfreunden Niederwenigern Ernüchterung herrschen. Wenige Wochen vor der Winterpause liegen die Hattinger nur hauchdünn über der Abstiegszone. Vor allem der missratene Saisonstart machte Hoffnungen auf einen Platz in den oberen Tabellengefilden zunichte.
Mit nur einem Sieg aus den ersten sechs Partien und manch hochdramatischer Niederlage, kam Niederwenigern schon arg gebeutelt aus der Frühphase der Saison. Seitdem wechselten sich kleinere Erfolgserlebnisse – wie das 5:2 gegen Rhenania Bottrop – mit erneuten Rückschlägen ab, etwa beim 2:5 gegen Aufstiegskandidat ESC Rellinghausen.
Dass die Akklimatisierung an die Landesliga derart schwerfallen würde, war nicht zu erwarten. Schließlich stehen noch immer einige Spieler aus dem Meisterkader von vor zwei Jahren im Team. "Leider sind zu Beginn der Saison einige Spiele ausgesprochen unglücklich gelaufen, und wir haben es im weiteren Verlauf nicht geschafft, eine richtige Konstanz in unsere Leistungen zu bekommen", schildert Trainer Marcel Kraushaar ein. "Hinzu kommen ungewohnt viele Ausfälle, die uns immer wieder zu Änderungen in der Startelf gezwungen haben."
Im gleichen Atemzug betont Kraushaar aber auch, dass er die sportliche enttäuschende Phase nicht an der Kaderqualität ausmacht und hebt im Zuge dessen die "tolle Arbeit" des Vereins hervor.
Immer wieder fällt in seinen Ausführungen der Schlüsselbegriff Konstanz. "Aus meiner Sicht haben wir in vielen Spielen phasenweise gute Leistungen gezeigt“, so der 34-Jährige. "Allerdings fehlt uns, über die 90 Minuten betrachtet, oftmals die nötige Konstanz.“
In den vergangenen Jahren hatten sich die Hattinger als klassische Fahrstuhlmannschaft zwischen Landes- und Oberliga etabliert. Dass es nun gerade in der vermeintlich vertrauten Spielklasse nicht rund läuft, überraschte auch intern: "Natürlich haben wir uns den Saisonstart alle anders vorgestellt. Dennoch haben wir im Laufe der letzten Wochen gemeinsam gelernt, mit der schwierigen Situation umzugehen."
Über den Zeitraum waren Kraushaar besonders defensive Unzulänglichkeiten ein Dorn im Auge, häufig mussten die Hattinger einem Rückstand hinterherlaufen, blieben in insgesamt 14 Saisonspielen nur zwei Mal ohne Gegentor. So gilt für den restlichen Verlauf der Hinrunde zunächst Schadensbegrenzung. Es geht zunächst noch gegen die Mintkonkurrenten VfB Speldorf (30. November) und SG Essen-Schönebeck (7. Dezember), sowie zum Jahresausklang gegen die DJK Blau-Weiß Mintard (14. Dezember): "Von den letzten drei Spielen sind zwei direkte Duelle, in denen es wichtig sein wird, dass wir nochmals punkten. Wir haben den Anspruch, uns aus dieser Situation zu befreien."
Viel mehr als das gesicherte Mittelfeld wird wohl auch bei einer herausragenden Rückrunde nicht mehr möglich sein. Stellt sich die Frage, ob Kraushaars Team schon bis zum Winter den Grundstein für einen Saisonverlauf ohne weitere Kopfschmerzen legen kann.