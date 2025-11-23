Niederwenigern steht nur knapp vor der Abstiegszone der Landesliga. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Woran es bei den Sportfreunden Niederwenigern weiterhin hakt Landesliga, Gruppe 2: Obwohl die Sportfreunde Niederwenigern den Großteil der Spieler aus dem Oberliga-Kader der Vorsaison halten konnte, läuft eine Klasse tiefer noch nicht so viel zusammen.

Beim Blick auf die Tabelle dürfte bei den Sportfreunden Niederwenigern Ernüchterung herrschen. Wenige Wochen vor der Winterpause liegen die Hattinger nur hauchdünn über der Abstiegszone. Vor allem der missratene Saisonstart machte Hoffnungen auf einen Platz in den oberen Tabellengefilden zunichte.

Nach dem Saisonstart nur in Teilen stabilisiert Mit nur einem Sieg aus den ersten sechs Partien und manch hochdramatischer Niederlage, kam Niederwenigern schon arg gebeutelt aus der Frühphase der Saison. Seitdem wechselten sich kleinere Erfolgserlebnisse – wie das 5:2 gegen Rhenania Bottrop – mit erneuten Rückschlägen ab, etwa beim 2:5 gegen Aufstiegskandidat ESC Rellinghausen.

Dass die Akklimatisierung an die Landesliga derart schwerfallen würde, war nicht zu erwarten. Schließlich stehen noch immer einige Spieler aus dem Meisterkader von vor zwei Jahren im Team. "Leider sind zu Beginn der Saison einige Spiele ausgesprochen unglücklich gelaufen, und wir haben es im weiteren Verlauf nicht geschafft, eine richtige Konstanz in unsere Leistungen zu bekommen", schildert Trainer Marcel Kraushaar ein. "Hinzu kommen ungewohnt viele Ausfälle, die uns immer wieder zu Änderungen in der Startelf gezwungen haben."

Im gleichen Atemzug betont Kraushaar aber auch, dass er die sportliche enttäuschende Phase nicht an der Kaderqualität ausmacht und hebt im Zuge dessen die "tolle Arbeit" des Vereins hervor. Es geht nur über die mannschaftliche Konstanz Immer wieder fällt in seinen Ausführungen der Schlüsselbegriff Konstanz. "Aus meiner Sicht haben wir in vielen Spielen phasenweise gute Leistungen gezeigt“, so der 34-Jährige. "Allerdings fehlt uns, über die 90 Minuten betrachtet, oftmals die nötige Konstanz.“ In den vergangenen Jahren hatten sich die Hattinger als klassische Fahrstuhlmannschaft zwischen Landes- und Oberliga etabliert. Dass es nun gerade in der vermeintlich vertrauten Spielklasse nicht rund läuft, überraschte auch intern: "Natürlich haben wir uns den Saisonstart alle anders vorgestellt. Dennoch haben wir im Laufe der letzten Wochen gemeinsam gelernt, mit der schwierigen Situation umzugehen."