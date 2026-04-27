Wopper verletzt: MTV Berg kassiert bitteren Ausgleich in der Nachspielzeit

Fast hätte es für den MTV Berg zum Dreier gegen den TSV Altenstadt gereicht. – Foto: Oliver Rabuser

Die Lage wird immer brenzliger für die Fußballer des MTV Berg. „Die drei Punkte hätten uns sehr gut getan“, bekannte MTV-Coach Maximilian Wagner. Doch der späte Ausgleich in der Nachspielzeit beim Heimspiel gegen den TSV Altenstadt ließ den Abstand zur Abstiegszone in der Kreisliga 1 am Samstag weiter schrumpfen. „Viel schlimmer ist aber die Verletzung von Moritz Wopper“, klagte Wagner. Der Berger Spielgestalter verletzte sich bei einer Rettungsaktion Mitte der zweiten Halbzeit und musste mit dem Rettungswagen in die Klinik gebracht werden. „Hoffentlich ist es nur eine Bänderverletzung am Sprunggelenk. Er wird aber in dieser Saison sicher nicht mehr spielen“, haderte Wagner.

Er hatte mit seiner Aufstellung gegen den Tabellennachbarn in der Kreisliga 1 überrascht, denn die Hausherren starteten ohne Marcel Höhne, Mijo Crnjak und Andreas Maier. Die drei Leistungsträger kamen erst mit Beginn der zweiten Hälfte ins Spiel. „Das war ganz bewusst, auch weil Höhne maximal angeschlagen war und nur eine Halbzeit spielen konnte. Wir wollten vor allem den Fokus auf die zweite Halbzeit legen, da waren wir zuletzt nicht so gut“, sagte Wagner.

Der Plan schien aufzugehen. Nach sehr schwachem ersten Durchgang entwickelte der MTV viel mehr Druck und ging durch John Gerlach in Front. Er hatte nach einem Höhne-Schuss abgestaubt (50.). Danach versäumten es die Hausherren jedoch, nachzulegen, und wurden dafür sehr spät hart bestraft. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld rettete Florian Auburger in letzter Not per Grätsche im Strafraum. „Er hat eindeutig den Ball gespielt, aber dem Schiedsrichter war die Intensität zu hart“, kommentierte Wagner. Die davor harmlosen Gäste nutzten den Elfmeter zum späten und schmeichelhaften Ausgleich.