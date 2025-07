Woo entscheidet sich für Merten – Foto: Ayhan Gündüz

Woo kommt: Merten holt neuen Außenverteidiger Sang-yoon Woo wechselt vom Mittelrheinliga-Absteiger FV Bonn-Endenich zum SSV Merten und wird den Mittelrheinligisten auf der Position des Außenverteidigers unterstützen.

Der SSV Merten gab die nächste Verstärkung bekannt. Sang-yoon Woo, der in seinem jungen Alter Erfahrung in der Mittelrheinliga sammeln konnte, wird in der kommenden Saison das Trikot des SSV tragen.

Erfahrung in der fünfthöchsten Spielklasse Den Anfang seiner Karriere im Seniorenbereich machte der 23-Jährige bei 1. FC Düren, bei dem er zunächst für die erste Mannschaft in der Mittelrheinliga agierte, bevor er danach in der Landesliga für die Zweitvertretung des FC auflief. Insgesamt absolvierte er vier Partien für das erste und zehn Duelle für das zweite Team. Hinzu kommt die Meisterschaft, die er mit Düren feiern konnte. Während seines Aufenthalts beim FC gelangen ihm ein Treffer und eine Vorlage für die Zweitvertretung.

Nach seiner Zeit beim Landesligisten entschied sich der Verteidiger für einen Wechsel zum SC Borussia Lindenthal-Hohenlind. Nur vier Partien bestritt er für die Borussia und so zog es ihn nach nur einem Jahr zum FV Bonn-Endenich. In zwei Spielzeiten agierte er in 32 Partien und legte vier Treffer vor. Nach dem Abstieg in der abgelaufenen Saison entschied sich der Südkoreaner für Merten. Somit kommt der 23-Jährige in seiner Herren-Karriere auf 36 Mittelrheinliga-Einsätze und 14 Einsätze in der Landesliga. Neuer Weg