Wonschick wird Cheftrainer beim FV - weitere Transfers bekanntgegeben

Der bisherige Co-Trainer Andreas Wonschick wird zur kommenden Spielzeit die Funktion des Spielertrainers übernehmen. Damit folgt er auf Florian Peruzzi, der bereits vor einigen Wochen angekündigt hatte, seinen Vertrag beim FV nicht zu verlängern. Peruzzi hatte mit einer starken Bilanz maßgeblich zum Klassenerhalt beigetragen.

Die Vereinsführung setzt nun auf Kontinuität. „Wir werden mit Andreas Wonschick, der bereits mit Peruzzi als Co-Trainer gearbeitet hat, weitermachen. Er hat sich das durch seine Leistung auf und neben dem Platz verdient und wir sind auch überzeugt, dass er die bisherige gute Arbeit weiterführen wird“, so der FV in einer Mitteilung. Ein neuer Co-Trainer ist derzeit noch nicht benannt.

Abgänge und Neuzugänge: Fluktuation im Kader

Neben der Trainerentscheidung stehen auch weitere personelle Veränderungen im Kader fest. Mit Abwehrspieler Janik Martin, der zum FC Mittelbiberach in die Kreisliga A2 Oberschwaben wechselt, verliert der FV einen Defensivspieler. Ebenso verlässt Mittelfeldspieler Luca Deufel den Verein auf eigenen Wunsch in Richtung Ligakonkurrent TSV Buch. Auch Tom Sonnenberg wird zur neuen Saison nicht mehr zum Kader gehören – er verlässt den FV Biberach studienbedingt.

Dem gegenüber stehen drei Neuzugänge, die auf dem vereinseigenen Instagram-Kanal vorgestellt wurden. Mit Adrian Tenea (21), wurde ein Mittelfeldspieler vom FC Memmingen II (Landesliga Südwest) verpflichtet. Er traf in dieser Saison drei mal und spielte auch schon für den FV Olympia Laupheim. Aus der Kreisliga B3 Donau/Iller stößt zudem Abwehrspieler Elias Schmid (20) vom souveränen Meister SV Esperia Italia Neu-Ulm zur Mannschaft. Für den Offensivbereich wurde Deniz Mrden (25) verpflichtet, der in dieser Saison zwölf Tore für den FV Ay in der Bezirksliga Donau/Iller erzielte.

Blick nach vorn



Sportlich hat sich der FV Biberach in den vergangenen Wochen deutlich stabilisiert. Der Klassenerhalt ist gesichert, mit dem abschließenden Duell gegen den TSV Buch geht es nun noch um die Vizemeisterschaft in der Abstiegsrunde.