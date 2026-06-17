Womratia Worms: Unbesetzte Schlüsselpositionen Eine Woche vor dem Trainingsauftakt ist der Kader von Oberligist VfR Wormatia Worms noch nicht komplett von Stefan Mannshausen · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Auch künftig ein wichtiger Baustein der Wormatia-Mannschaft: Vize-Kapitän Laurenz Graf bejubelt einen seiner Treffer im VfR-Dress. Amir Moore streckt jubelnd seine Arme aus. Hinten: Spielmacher Mert Özkaya. Archivfoto: Christine Dirigo/pakalski-press

Worms. Am kommenden Montag (22. Juni) kommen die Wormatia-Spieler definitiv ins Schwitzen. Mit einem Lauftest begrüßt der neue Trainer Artur Lemm seine Spieler zum Vorbereitungsauftakt an der Alzeyer Straße. Viele Kaderplätze sind bereits vergeben, doch auf zentralen Positionen wie der Innenverteidigung, der offensiven Außenbahn oder dem Sturmzentrum gibt es noch Lücken. Bei der Suche der VfR-Verantwortlichen für diese Positionen sind Erfahrung, individuelle Qualität und Führungsstärke gefragt. Kein leichtes Unterfangen für Lemm und Co. angesichts der naturgemäß ebenfalls fahndenden Konkurrenz. Ein Blick auf die vier Mannschaftsteile des bisherigen Wormatia-Kaders.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Tor Bei den Torhütern sind die Planungen der VfR-Verantwortlichen abgeschlossen. Mit Luca Pedretti (VfR Mannheim), Tim Nieschler (Rot-Weiss Walldorf) und Ian Wiedemann besetzen drei neue Torhüter die Torwartposition der Wormser. Sich groß an die Alzeyer Straße gewöhnen muss sich von diesem Trio wohl nur Nieschler, den Artur Lemm aus Walldorf mitbringt. Wiedemann rückt aus der eigenen U19 auf und feierte in der vergangenen Saison bereits eine gute Oberligapremiere in der EWR-Arena (1:0 gegen Sportfreunde Eisbachtal).

Auch Pedretti ist bei den Wormaten bestens bekannt und kehrt nach einem Jahr als Nummer zwei in Mannheim (vier Einsätze) zurück in die Nibelungenstadt. Zuvor spielte Pedretti drei Jahre in Worms und mauserte sich dort zum unumstrittenen Stammspieler und Publikumsliebling. Mit dem VfR Mannheim stieg er zuletzt in die Regionalliga auf. Bei der Verpflichtung hielten sich die Wormser Verantwortlichen in Bezug auf die neue Nummer eins noch zurück. Es würde aber überraschen, wenn nicht Pedretti als Stammkeeper in die Saison geht. Als Nummer zwei sieht sich der frischgebackene Regionalliga-Aufsteiger und Wormatia-Rückkehrer wohl kaum. Abwehr Wer wird der neue Abwehrchef der Wormatia? Seit dem Winterabgang von Kapitän Altin Vrella (der den SV Hummetroth in diesem Sommer schon wieder verlässt) ist diese Position vakant. Stand jetzt stehen bei den Wormsern sechs Abwehrspieler im Kader (Nicolas Obas, Felipe Ralda, Mendim Crnaveri, Leo Klein, Nathan Büker, Emre Sah). Zu wenig, da Klein obendrein noch monatelang ausfällt (Kreuzbandriss). Ralda und Obas sind auf der Außenbahn eingeplant, Sah kann als Allrounder außen wie innen verteidigen, Crnaveri (kommt vom Ludwigshafener SC U19) und Büker (Rot-Weiss Walldorf U19) sind klassische Innenverteidiger.