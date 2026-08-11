Woltmershausen will nach Auswärtscoup gegen Brinkum nachlegen

– Foto: Volkhard Patten

TS Woltmershausen reist nach dem 3:1-Auswärtssieg bei Oberneuland mit Selbstvertrauen zum Brinkumer SV, der nach dem deutlichen 0:4 gegen Hemelingen die erste Heimniederlage schnell vergessen machen will.

TS Woltmershausen tritt nach dem soliden 3:1-Auswärtssieg bei FC Oberneuland selbstbewusst beim Brinkumer SV an. Die Gastgeber kassierten zuletzt eine deutliche 0:4-Heimniederlage gegen die SV Hemelingen und lagen dabei bereits nach 31 Minuten mit 0:3 zurück. Woltmershausen zeigte gegen Oberneuland mit dem späten Führungstreffer und der schnellen Wiederherstellung des Vorsprungs nach dem Ausgleich Nervenstärke. Brinkum ist nun gefordert, defensiv deutlich stabiler aufzutreten, um gegen den formstarken Aufsteiger nicht erneut in Rückstand zu geraten.