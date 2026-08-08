Woltmershausen dreht Spiel bei Oberneuland

– Foto: Timo Babic

Woltmershausen ging kurz vor der Pause in Führung: In der 43. Minute traf Taylor Muldrow zum 0:1, mit dem es auch in die Halbzeitpause ging. Oberneuland fand jedoch die passende Antwort und glich direkt nach Wiederanpfiff aus – Hugo Ferney Cardenas Garcia traf in der 47. Minute zum 1:1.

Lange hielt der Ausgleich jedoch nicht. In der 58. Minute stellte Woltmershausen den alten Abstand wieder her und ging erneut in Führung. Oberneuland fand in der Folge keine Mittel mehr, um noch einmal heranzukommen, und in der 83. Minute erhöhte Woltmershausen auf 1:3.