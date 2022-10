Du wirst automatisch weitergeleitet...

Benjamin Woltmann (Mitte) konnte sich schon in der Vergangenheit gut am Ball behaupten, gegen den TSV Rain II trat er nun als Doppeltorschütze in Erscheinung. – Foto: Walter Brugger

Woltmann ebnet Aindling den Weg Bezirksligist gewinnt Nachholspiel gegen den TSV Rain II Eine überzeugende Leistung lieferte der TSV Aindling im Nachholspiel der Bezirksliga Nord ab. Durch den 4:1-Ergolg gegen den TSV Rain II sprangen die Aindlinger auf Rang zwei. Gestern, 19:30 Uhr TSV Aindling TSV Aindling TSV Rain/Lech TSV Rain II 4 1 Abpfiff Spieltext TSV Aindling - TSV Rain II Flutlichtspiele haben am Schüsselhauser Kreuz eine lange Tradition, auch wenn die Strahler längst nicht mehr allzu hell leuchteten. Nun hat der TSV Aindling aufgrüstet und hatte damit gegen den TSV Rain II schnell den Durchblick. Ganz besonders Benjamin Woltmann, der den Ex-Bayernligisten mit seinem Doppelpack auf die Siegerstraße brachte. Erst köpfte der spielende Co-Trainer nach Flanke von Noah Menhart ein, dann staubte er nach dem Pfostenschuss von Markus Gärtner zum 2:0 ab. Als Antonio Mlakic kurz darauf im Rainer Strafraum gelegt worden war, verwandelte Fatlum Talla den Strafstoß zum 3:0.

War das bereits die Entscheidung? Noch hatten die Rainer etwas dagegen, sie verkürzten durch Daniel Gerstmayer, der ebenfalls per Elfmeter erfolgreich war. Richtig gefährden konnte die Regionalliga-Reserve den Aindlinger Heimsieg allerdings nicht. Und damit erst gar keine Spannung aufkam, legte Fatlum talla kurz nach Wiederanpfiff nach. Auch für ihn war es der zweite Treffer, nachdem er den Ball nach Mlakic' Flanke ins Netz verlängert hatte.

Schiedsrichter: Christian Stober (Königsbrunn) - Zuschauer: 122

Tore: 1:0 Benjamin Woltmann (8.), 2:0 Benjamin Woltmann (24.), 3:0 Fatlum Talla (25./Foulelfmeter), 3:1 Daniel Gerstmayer (39./Foulelfmeter), 4:1 Fatlum Talla (52.)