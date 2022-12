Woltemade erzielt letztes SVE-Tor des Jahres SV Elversberg: Trotz Pausenführung in Metz unterlegen

Die SV Elversberg hat am Mittwoch auch das zweite Testspiel gegen einen höherklassigen Gegner verloren. Nach dem 3:4 bei der TSG Hoffenheim gab es nun eine 1:2-Niederlage beim französischen Zweitligisten FC Metz

Drittliga-Tabellenführer SV Elversberg geht mit zwei knappen Testspiel-Niederlagen in die kurze weihnachtspause. Nach dem 3:4 beim Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim unterlag das Team von Trainer Horst Steffen nun beim französischen Zweitligisten FC Metz mit 1:2 (1:0). Den einzigen Treffer der Saarländer erzielte der vom SV Werder Bremen ausgeliehene Nick Woltemade in der 41. Minute. Im einzigen Test vor der Fortsetzung der drittliga-Runde tritt das Elversberger Team eine Woche vor dem Liga-Jahresauftakt beim SV Wehen Wiesbaden zu einem Testspiel beim Ligakonkurrenten FC Viktoria Köln an.