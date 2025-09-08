Wolpe siegt in Fleischwangen

Zum ersten Mal gegen die Spielgemeinschaft Fronhofen/Fleischwangen trat der SVW auf dem kleinen Platz des zweitgenannten Partners des Verbunds an. Die Spielfläche war prädestiniert für viele Zweikämpfe und eine umkämpfte Partie der beiden Mannschaften, die zu diesem Zeitpunkt noch sieglos dastanden. Das Spiel war jedoch gar nicht so emotional. Die Gastgeber traten kaum gefährlich in Erscheinung, nur Philipp Schweizer näherte sich mit einer Direktabnahme mal Eichlers Kasten an. Wolpe hingegen präsentierte sich wach, aber zunächst noch abschlussschwach. Koltsch vergab früh eine große Gelegenheit und auch sonst fehlte immer wieder das letzte Quäntchen Glück. Erst kurz vor dem Pausentee gelang der umjubelte Führungstreffer, als Hensler problemlos rechts unten einschieben konnte, nachdem sich Buning robust über außen durchgesetzt hatte. Zu einem psychologisch wichtigen Zeitpunkt, wie der Fachmann sagt, ging der SVW also in Führung. Doch direkt nach der Halbzeit musste man einen Schreckmoment überstehen, als der sonst technisch versierte Eninger aus kürzester Distanz übers Tor schoss. Eninger traf später fast noch von der Mittellinie, doch insgesamt blieben die Gastgeber harmlos. Wolpe hingegen zeigte sich kaltschnäuzig und entschied das Spiel in Person von Michael Hensler, der erst nach Stravs‘ Freistoßflanke per Kopf netzte und wenig später einen Fehler in der gegnerischen Abwehr zum 0:3 ausnutzte. Man traute seinen Augen kaum, aber MH setzte kurz darauf sogar noch zum Fallrückzieher in Erinnerung an Thomas Müller gegen Darmstadt 98 an. MHs Versuch touchierte die Latte allerdings nur an der Oberkante. Wenige Augenblicke später durfte er seinen Arbeitstag beenden und es sich auf der Bank gemütlich machen. Er durfte noch ein dem Ende entgegenplätscherndes Spiel betrachten, das keine Highlights mehr zu bieten hatte.