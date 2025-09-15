Wolpe setzt Trend fort

Nach der erfolgreichen letzten Woche wollte der SVW endlich auch den ersten Heimsieg feiern. Gegen die noch punktlosen Bodnegger tat man sich aber lange Zeit schwer. Das letzte Drittel wurde zu selten gefährlich erreicht und auf der Gegenseite musste Eichler gegen Joof glänzend retten.

Nach der Halbzeit konnte der SVW über eine schöne Kombination fast aller Offensivspieler Daniel Maier in Szene setzen, der den ersehnten Führungstreffer erzielen konnte. In der Folgezeit vergab der SVW mehrere hochkarätige Gelegenheiten auf das zweite Tor, was sich kurz darauf rächen sollte. Nach einer Standardsituation traf Bodnegg per Kopf zum Ausgleich. Dem neutralen Zuschauer bot sich nun eine interessante Schlussphase, ein Team präferierende Beobachter dürften jedoch eher einen erhöhten Puls gespürt haben.

Zunächst sah ein Spieler der Gäste die Ampelkarte und brockte seiner Mannschaft 10 Minuten Unterzahl ein. Dann drang Hamdi Romdhani über rechts in den Strafraum ein und bediente Daniel Maier, der aus kurzer Distanz zum erneuten umjubelten Führungstreffer einschob. Der SVW blieb aktiv und hätte mit mehr Konsequenz den Sack zumachen können, verspielte sich diese Gelegenheiten allerdings mehrmals selbst. So kam auch der Gast noch zu einer letzten Offensivaktion, die unübersichtliche Situation im Strafraum des SVW konnte schließlich aber von der Defensive geklärt werden.