Wolpe II stürzt den Tabellenführer

Beim verlustpunktfreien Tabellenführer trat der SVW II mit viel Erfahrung im Kader an. Ohne eigenen Punktgewinn bisher waren die Rollen dabei klar verteilt. Doch nach einer Viertelstunde gingen die Gäste nach einer Ecke in Führung. Niklas Pfeiffer brachte den Ball schlussendlich über die Linie. Doch die Hausherren konterten den Rückstand bis zur Halbzeit mit 2 Treffern und der daraus resultierenden Führung.

In der zweiten Halbzeit konnte sich Torhüter Oli Pisch noch mehrmals auszeichnen und ließ keinen Gegentreffer mehr zu. In der Offensive hingegen ergaben sich immer wieder Möglichkeiten für die Zwoite. Mit einem traumhaften Freistoß sorgte Niklas Butte Pfeiffer für den Ausgleich. Zuvor war er selbst circa 25-30 Meter vor dem Tor gefoult worden. In einer spannenden Schlussphase befeuerten beide Mannschaften ihre Offensiven. Die letzte Aktion der Partie hätte dabei der Siegtreffer für Wolpe sein können, doch Lukas Moosmann legte sich den Ball bei freiem Weg zum Tor etwas zu weit vor.

Somit trennten sich die Teams unentschieden, was angesichts der Vorzeichen zu unterschiedlichen Reaktionen führte. Wolpe kann den Schwung mitnehmen und nun den ersten Sieg anpeilen, während Fronhofen/Fleischwangen ihre Tabellenführung abgeben musste.