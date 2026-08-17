"Wollten Spiel zurückholen": Lob für die Comebacker des VfB Uerdingen

"Wir verpennen die Startphase komplett. Das 0:2 war zu diesem Zeitpunkt völlig verdient. Erst das 0:2 hat uns eigentlich wach gemacht", erklärte der Trainer. Tatsächlich kam Uerdingen anschließend zurück. Dimitris Almasidis verkürzte in der 28. Minute auf 1:2. Nach Aussage von Rex fiel wenig später sogar der vermeintliche Ausgleich, der allerdings zurückgepfiffen wurde. "Da waren wir schon wirklich gut dran", berichtete er.

Drei Gegentore Differenz zur Pause - und dennoch war die Partie nicht beendet. "In der Halbzeit hat es bei uns schon noch ordentlich gerappelt", schilderte Rex. Was danach folgte, beeindruckte den Trainer vor allem wegen der Haltung seiner Mannschaft. Lukas Steuten verkürzte bereits in der 53. Minute auf 2:4. Lange blieb es bei diesem Spielstand, doch in der Schlussphase wurde aus der Ergebniskorrektur tatsächlich noch eine Aufholjagd. Abdulhadi Alamad brachte Uerdingen mit dem 3:4 in der 81. Minute endgültig zurück. Nur drei Minuten später traf der eingewechselte Timm Bernd Goos zum 4:4.

Doch statt des 2:2 schlug Dilkrath erneut zu. Jäger erzielte mit seinem zweiten Treffer das 3:1 (36.), Torben Esser stellte noch vor der Pause auf 4:1 (41.). Rex erkannte die Leistung des Gegners ausdrücklich an: "Dilkrath war in der ersten Halbzeit offensiv wirklich stark."

"Auch als das 2:4 gefallen ist, hast du gemerkt: Da wollte keiner einfach nur das Ergebnis korrigieren. Die wollten das Spiel wirklich wieder zurückholen", betonte Rex. Genau das gelang dem Aufsteiger noch.

Rex: "Von der Moral her eine ganz tolle zweite Halbzeit"

Dass Uerdingen nach einem 1:4 gegen einen etablierten Bezirksligisten überhaupt noch einen Punkt holte, wertete Rex vor allem als Beleg für die Moral seiner Mannschaft. "Von 1:4 auf 4:4 gegen so einen Gegner - das war schon wirklich stark. Das haben sie gut gemacht. Da hat jeder von denen das gewollt."

Nach dem Ausgleich sah der Trainer sein Team sogar noch mit Möglichkeiten auf die komplette Wende. "Am Ende waren wir dem Sieg sicherlich näher als Dilkrath", ordnete Rex ein, schob aber direkt hinterher, dass ein Erfolg nach dem zwischenzeitlichen 1:4 womöglich "des Guten ein bisschen zu viel" gewesen wäre.

So blieb es beim 4:4 - einem Punkt, der nach den ersten 41 Minuten kaum noch zu erwarten gewesen war. Für den Aufsteiger ist das Ergebnis damit mehr als nur ein Remis zum Saisonstart: Der VfB hat bei seinem Bezirksliga-Comeback früh gezeigt, dass er auch nach einem Drei-Tore-Rückstand nicht abschreibt.