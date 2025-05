Danke, Bebbo! – Foto: Sportfoto Zink / Melanie Zink

»Wollten gewinnen«: Unerfüllter Vilzing-Abschied für Josef Eibl 34. Spieltag in der Regionalliga Bayern - Samstag: SpVgg Greuther Fürth Ii vs. DJK Vilzing 2:0 Verlinkte Inhalte Regionalliga Bayern Gr. Fürth II DJK Vilzing

Nein, geweint hat Josef "Bebbo" Eibl nicht nach Spielende. Grundsätzlich hat der 38-Jährige nach seinem letzten Spiel als Trainer der DJK Vilzing so gut wie keine Emotionen gezeigt - wenn, dann war er wegen der Niederlage enttäuscht. Das liegt nicht vielleicht daran, dass ihn die Oberpfälzer nichts bedeuten. Ganz im Gegenteil. "Das war eine überragende Zeit." Ursache für die Gefühlslosigkeit des Waidlers ist vielmehr sein kompletter Fokus auf die Partie des 34. Spieltages. Eibl ist Profi - bald auch tatsächlich.

Und so ist es wenig verwunderlich, dass die ersten Worte des Scheidenden den vergangenen 90 Minuten gelten. "Wir wollten unbedingt gewinnen", hadert der künftige Bayern-Mitarbeiter nach der 0:2-Niederlage zum Saison-Kehraus bei der SpVgg Greuther Fürth II. Sein Team hätte auch viel investiert, um für einen versöhnliches Ausklang zu sorgen. "Das war kein typischer Sommerkick. Da war Härte drin. Letztlich war der Gegner, eine richtig gute Mannschaft, einfach besser."









Und dann folgt doch das große "ABER". Freilich sind Spieler zum Einsatz gekommen, die bisher nicht so viele Minuten sammeln konnten. Und natürlich wurde früher und häufiger gewechselt. Und klar: "Heute stand auch etwas anderes im Mittelpunkt", sagt Eibl vieldeutig eindeutig. Also doch Emotionen. Ja, das gibt auch der gebürtige Büchlberger zu: "Nach dem Spiel habe ich im Kreis zur Mannschaft gesprochen. Und heute Abend gibt's noch eine Abschiedsfeier." Er will es nicht zugeben, aber dann könnten doch noch Tränen fließen...



Ahja, einen Gegner hatte Vilzing auch noch am Samstag. Und nicht irgendeinen, sondern eine der Mannschaften der Stunde. "Ein toller Saisonabschluss, zwölf Spiele seit der Winterpause ohne Niederlage - wir sind sehr stolz auf die Jungs. Top, was sie abgerissen haben", bilanzierte Kleeblatt-"Co" Julian Kolbeck. "Gerade die 1. Halbzeit war super von uns. Nach der Pause hat Vilzing Druck aufgebaut. Unterm Strich ein verdienter Sieg." Ein Ergebnis, das Josef Eibl wurmt - Abschied Hin und Her...