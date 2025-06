„Wollten es mehr“: Kopfballtor beschert TSV Peiting II Klassenerhalt

Vor knapp 800 Zuschauern starteten beide Teams sehr vorsichtig in die Partie. Aus dem Nichts bescherte den Gästen ein dicker Patzer der Erpftinger die erste Großchance. Ein Rückpass auf den Keeper geriet zu kurz. Mathias Heiß (10.), der in die Startelf gerückt war, hatte so das leere Tor vor sich, das er aber aus spitzem Winkel verfehlte. Die Peitinger bestimmten danach das Geschehen. Heiß (19.) verzeichnete mit einem Distanzschuss eine weitere Möglichkeit.

Erst in der Schlussphase der ersten Hälfte gestalteten die Peitinger das Spiel wieder ausgeglichen. Einen langen Ball versenkte Heiß (40.) per Drehschuss auch in die Maschen. Ein Abseitspfiff verhinderte aber die TSV-Führung. Im direkten Gegenzug zögerte Köbberling in guter Position zu lange, sodass er noch geblockt wurde und es mit einem torlosen Remis in die Kabine ging.

Nach der Pause agierte Peiting schwungvoll. Auf Zuspiel von Korbinian Kechele vergab Heiß (48.) eine weitere Großchance. Im Anschluss schaufelte Kechele (52.) den Ball aus kurzer Distanz über die Latte. Die TSV-Reserve blieb spielbestimmend. Chancen gab es in der Folge aber nur bei Standards. Bei einer Freistoßflanke kam Christoph Hertl (73.) nicht ganz an den Ball. Gleich im Anschluss machte es Heiß besser: Im Anschluss an eine Ecke köpfte er platziert zum 1:0 (75.) ein.

Am Schluss in Unterzahl

Erpfting versuchte, den Druck zu erhöhen. Die TSV-Abwehr stand aber sicher. In der Nachspielzeit handelte sich Heiß noch eine Zehn-Minutenstrafe (90.+2) ein, die aber folgenlos blieb. In Unterzahl verpasste Max Multerer (90.+5) noch das zweite Gästetor.