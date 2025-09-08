„Wollten dem Gegner einen Punkt schenken“: SVP stolpert erneut über Raisting

Planegg – Eine Erklärung hatte Pero Vidak unmittelbar nach Spielschluss nicht parat, daher griff er auf Zynismus zurück. „Wir hatten heute wohl ein zu gutes Herz und wollten dem Gegner einen dringend nötigen Punkt schenken“, sagte der Coach des SV Planegg-Krailling am späten Sonntagnachmittag. Was war passiert? Soeben hatten seine Fußballer, ihres Zeichens Tabellenführer der Bezirksliga Süd, es nicht geschafft, vor heimischem Publikum den noch sieglosen Drittletzten zu bezwingen: Gegen den SV Raisting reichte es nur zu einem 1:1 (0:0).

Wieder einmal wurden die Gäste aus dem Landkreis Weilheim-Schongau zum Stolperstein für den SVP. Wie schon in der Aufstiegsrelegation zur Landesliga vor gut 13 Jahren (1:1, 0:1) und wie in den beiden Duellen im Aufstiegskampf der Vorsaison (0:1, 0:0), nur in einem Testspiel 2017 hatten die Planegger mal die Nase vorn (4:2). Anders als bei den bisherigen Vergleichen in jüngerer Vergangenheit auf Augenhöhe waren die Vorzeichen diesmal allerdings klar gewesen – eigentlich. Der SVP ging mit dem Selbstverständnis von fünf Siegen in Serie bei einer Torbilanz von 20:1 klar favorisiert ins Duell mit den im Sommer runderneuerten Raistingern, die bis dato erst zwei Punkte aus sieben Partien auf ihrem Konto hatten. Doch genau darin hatte für Vidak bereits die Gefahr gelegen. „Wir haben nach dem 7:0-Sieg zuletzt davor gewarnt“, sagte Planeggs Coach hinsichtlich von Überheblichkeit und dem Unterschätzen des Gegners. Und er äußerte Kritik an der Einstellung des einen oder anderen seiner Spieler, ohne ins Detail zu gehen: „Ich bin ehrlich: Es ist schwierig, manche Leute einzufangen.“

Am Sonntag schien dem Trainer das nicht gelungen zu sein. Seine Elf tat sich schwer, Lösungen zu finden und sich Chancen herauszuspielen. Die robuste Spielweise der Gäste tat ihr Übriges. Und so brauchte es einen Strafstoß, damit die Schwarz-Blauen Mitte der zweiten Halbzeit überhaupt in Führung gehen konnten: Planeggs diesjähriger Toptorjäger Alek㈠sandar Demonjic verwandelte nach Foulspiel an Ante Kraljevic (63.), dem laut Vidak besten SVPler auf dem Platz. Doch ein Tor reichte am Sonntag nicht zu drei Punkten, weil der spielende Co-Trainer der Gastgeber, Martin Bauer, wenig später mit einer umstrittenen Zeitstrafe vom Feld musste (72.) und Raisting die Überzahl in der direkt anschließenden Freistoßsituation zum Ausgleich nutzte. So blieb Vidak nur bitterer Zynismus: „Letztes Jahr haben wir zu Hause 0:1 verloren, diesmal einen Punkt geholt. Also haben wir uns verbessert.“