„Wollte kürzer treten und landet beim Halleschen FC“

Anfang April erklärt der Berliner Regionalligist Hertha 03 die einvernehmliche Trennung von Cheftrainer Robert Schröder zum Saisonende so: "Zum Ende der laufenden Saison wird unser Trainer seine Tätigkeit beenden, um sich verstärkt seiner Familie und seinem Beruf zu widmen. Diese Entscheidung hat er vor einigen Wochen in einem persönlichen Gespräch unserem Präsidenten Kamy Niroumand mitgeteilt. Umso überraschender die Nachricht am Mittwoch: Robert Schröder wird Cheftrainer beim Halleschen FC in Sachsen-Anhalt