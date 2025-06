„Wollte hier meine Karriere beenden“: Kein Vertrag für Sabbagh in Heimstetten

Der SV Heim㈠stetten trennt sich von seinem erfolgreichsten Fußballer – zumindest was dessen digitale Variante angeht, dem sogenannten eSport. Denn hier ist Fabio Sabbagh seit fünf Jahren beim Virtual-Bundesligisten Werder Bremen aktiv, anfangs als Spieler und inzwischen als Cheftrainer. Nebenbei kickte Sabbagh in der Bayernliga für den SVH, von dem er sich nun jedoch nach sieben Jahren verabschiedet.

Fabio Sabbagh reiht sich damit ein in eine lange Liste von Abgängen beim Tabellenzehnten der abgelaufenen Bayernligsaison. Wie berichtet verlassen den Verein Reza Sakhi Zada (TSV Buchbach), Pirmin Lindner (SV Wacker Burghausen), Luca Mauerer (Kirchheimer SC), Robert Manole, Steven Roßbach und Filip Vnuk (alle Ziel unbekannt). Kurzfristig, „und schon etwas enttäuschend für uns“, so Schmitt, kehrt auch Kubilay Celik dem SVH den Rücken. Der 26-jährige Stürmer war 2023 aus Karlsfeld nach Heimstetten gewechselt und dort in zwei Spielzeiten auf 54 Partien und 25 Tore gekommen.

„Ich hätte mir gewünscht, hier meine Karriere zu beenden“, zitiert der Verein den 27-Jährigen in einer Mitteilung. „Aber manchmal gibt es eben solche Momente im Leben, und solche Entscheidungen.“ Laut Christoph Schmitt, dem Sportlichen Leiter beim SVH, hat sich der Club dazu entschieden, Sabbaghs Vertrag nicht zu verlängern, da dieser in den vergangenen Jahren verletzungsbedingt nur eine Handvoll Spiele bestreiten konnte.

All diesen Abgängen gegenüber stehen fünf fixe Neuverpflichtungen. Zudem habe man vier weitere Zugänge „in der Mache“, sagt Schmitt, der vor der Vertragsunterzeichnung jedoch noch keine Namen nennen will. Schon sicher ist derweil, dass Stammkeeper Moritz Knauf einen neuen Rivalen im Kampf um die Nummer Eins bekommen wird – nämlich den 23-jährigen Fabian Scherger, der von der SpVgg Unterhaching zum SVH wechselt.

Ebenfalls neu in Heimstetten sind Thomas Bauer, ein 21-jähriger Defensivmann, der aus der Landesliga vom TSV Murnau kommt, sowie der gleichaltrige Dennis Polat vom Nachbarclub VfR Garching. Für die Offensive eingeplant ist Sami Achir; der 19-Jährige hat vergangene Saison beim Bayernliga-Absteiger TSV Rain neun Tore in 24 Partien erzielt. Gar noch eine Spielklasse höher kickte zuletzt René Rüther – nämlich in der Regionalliga Nordost beim FSV Zwickau. Schmitt zufolge ist der 24-jährige Verteidiger jetzt nach München gezogen und schließt sich daher dem SVH an. Den Kontakt zu Rüther habe der Ex-Heimstettner Sandro Sengersdorf geknüpft, der seit 2023 für Zwickau spielt.