„Wollte einen breiten Kader" – Pullach verpflichtet acht Neuzugänge

Pullachs Trainer Fabian Beigl: „Plumpe Fehler aus heiterem Himmel.“ – Foto: brouczek

Vor einem Jahr steckte man beim SV Pullach nach erfolgloser Relegation und dem Abstieg in die Bezirksliga während der Vorbereitung noch mitten in der Kaderplanung. Diesmal sieht es anders aus. Schon zum Trainingsauftakt am 20. Juni konnte Trainer Fabian Beigl acht Neuzugänge begrüßen, die seinem Eindruck nach alle das Potenzial haben, an die Tür zur ersten Elf anzuklopfen.„Wir haben uns mit den neuen Spielern früh und lange unterhalten, weil wir nicht so eine Situation wie letztes Jahr haben wollten“, erzählt der Coach. „Und generell wollte ich einen breiteren Kader, weil wir letzte Saison oft nur zwei, drei Spieler auf der Bank hatten. Aber auch die Qualität war mir wichtig.“

Auffällig: Alle Neuzugänge sind noch recht jung. Mit 24 Jahren ist Nikolaos Rizzo vom SV Waldperlach schon klar der älteste. „Er ist körperlich sehr gut, kann Bälle festmachen, ist kopfballstark“, sagt Beigl über den Stürmer. Mit Rizzo kam Zoran Dimitrijevic aus Waldperlach, der davor schon Bayernligaeinsätze für Türkspor Augsburg hatte. „Ein Spieler für beide Flügel mit gutem Tempo, er ist gut im eins gegen eins und hat Zug zum Tor“, charakterisiert Beigl den 22-Jährigen. Jonas Gall (21) erzielte für Pullachs Ligakonkurrenten SV Bad Heilbrunn in den vergangenen beiden Spielzeiten immerhin 14 Treffer. „Er hat uns in den Duellen der vergangenen Saison vor Probleme gestellt. Auch er ist ein Flügelspieler mit hohem Tempo“, so der SVP-Coach. Milan Valentić aus der Jugend des SC Unterpfaffenhofen-Germering ist laut Beigl ein ähnlicher Stürmertyp wie Rizzo, „körperlich stark, kaltschnäuzig vor dem Tor. Beide haben eine gute Box-Besetzung und sind torhungrig.“