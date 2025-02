"Wollte ein anderes Element reinbringen" - Michelbrink über Startelf

Mit einem Sieg zur rechten Zeit meldet sich der MSV Duisburg zurück. Am Sonntag siegten die Zebras bei der U23 von Fortuna Düsseldorf knapp, aber verdient, mit 1:0 und behaupteten damit ihren Vier-Punkte-Vorsprung an der Tabellenspitze der Regionalliga West. Jonas Michelbrink durfte von Beginn an ran und er zahlte das in ihn gesetzte Vertrauen mit einer guten Leistung zurück, trotzdem zeigte sich der Mittelfeld-Stratege nach Abpfiff auch selbstkritisch.

Warum es nach der verdienten Führung zum Bruch im Spiel der Zebras kam, konnte der Mittelfeld-Stratege nicht erklären. "Wir sind nicht gut in die zweite Halbzeit gekommen, es gab viele Fehlpässe und dann geht das Selbstvertrauen wieder nach unten", merkte er an. Dabei gibt es für den Spitzenreiter der Liga überhaupt keinen Grund, mit einem geringen Selbstvertrauen in die Spiele zu gehen. Duisburg ist auf dem besten Weg, den direkten Wiederaufstieg in die 3. Liga zu schaffen. "Es war wichtig ein Tor zu schießen und keins zuzulassen", brachte Michelbrink abschließend den Matchplan auf den Punkt. Mit dem Dreier im Gepäck lässt sich festhalten, dass dieser Plan aufgegangen ist.

Michelbrink kam in Düsseldorf zu seinem 13. Einsatz in der laufenden Saison, in der er immer wieder aufgrund von kleineren Verletzungen zurückgeworfen wurde. Mit seiner Rückkehr in die Startelf kehrte beim MSV auch viel Spielwitz und Ideenreichtum im Mittelfeld zurück auf den Platz. "Ich habe versucht, das Spiel mit zu gestalten und ein anderes Element reinzubringen. Nach der Pause habe ich mich anstecken lassen und nachgelassen", sagte er zu seiner Leistung. Er zeichnete sich neben intelligenten Pässen im Spielaufbau vor allem dadurch aus, dass er Düsseldorf Routinier Danny Latza weitestgehend abmelden konnte. Beim anstehenden Spitzenspiel gegen Fortuna Köln am kommenden Samstag (14 Uhr, FuPa-Liveticker) darf sich der Denker und Lenker in der Zentrale erneut Hoffnung auf einen Startelf-Einsatz machen.