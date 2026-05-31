 2026-05-29T11:52:36.002Z

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Wollt ihr WM-News auf FuPa?

Die Weltmeisterschaft steht an - auf FuPa wird es wieder alle Daten, Liveticker und Spiele geben. Wollt ihr auch News?

von red · Heute, 11:50 Uhr · 0 Leser
Messis Argentinien mischt auch 2026 wieder bei der WM mit.
Messis Argentinien mischt auch 2026 wieder bei der WM mit. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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Die Weltmeisterschaft beginnt in gut zwei Wochen. Auf FuPa wird es wieder Liveticker, alle Spiele und Daten geben. Doch wollt ihr auch News zur WM? Stimmt ab:

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