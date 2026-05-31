Wollt ihr WM-News auf FuPa?

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von red · Heute, 11:50 Uhr · 0 Leser
Messis Argentinien mischt auch 2026 wieder bei der WM mit. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne