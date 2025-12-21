Wollsocken & Nasenpiercing

Der zweite Song, der zur Hymne für heute wurde, heißt „Du lebst nur einmal“. In diesem Song besingen die Toten Hosen (sei für die nochmal namentlich genannt, die es noch nicht erraten haben), dass man manchmal einfach losgehen muss, um etwas zu erleben.

Um heute nach München und nach Giesing zu kommen, müssen wir einmal nach Düsseldorf gehen. Dorther kommt nämlich eine Band, die gleich zwei Songs geschrieben hat, die für mein heutiges Vorhaben passend wären. Naheliegend ist der Song „Bayern“ und die bekannte Refrainzeile: „Nie im Leben würde ich zu den Bayern gehen!“ Damit dürfte den meisten klar sein, um welche Band es sich handelt.

Ich wollte schon ewig und drei Tage mal ins Grünwalder, und heute ergab sich die Gelegenheit. Das ICE-Ticket für einmal München und zurück flog mir förmlich zu, und dank Jochen von „Kein Fußball ist auch keine Lösung“ hatte ich auch umgehend eine Eintrittskarte in der Tasche.

Ich hatte mein letztes Wochenende als Strohwitwer vor mir und wollte dringend noch was erleben. Doch zu den Bayern sollte ich ja nicht. Also musste es wohl 1860 werden.

Ich durfte sie nicht mal bezahlen. Danke dafür nochmal an dieser Stelle.

Die Hosen haben übrigens absolut recht, dass man nur einmal lebt, aber manchmal schläft man auch wie tot. So wie ich an diesem Samstagmorgen, und nur mit Mühe und Not und gutem Zureden stand ich gegen halb sechs auf.

Schnell frisch machen und einen Kaffee in den verwirrten und übermüdeten Organismus orgeln, und dann ging es auch schon zum Bahnhof.

Dort fuhr mein ICE 60 Sekunden zu spät ein, aber wir wollen ja nicht päpstlicher sein als der Papst.

Die ungeheure Verspätung wurde auf der Strecke gut wieder rausgefahren, und dank wechselnder Mitreisender wurden die knappen fünf Stunden Fahrt auch nie langweilig.

Überpünktlich erreichte ich die bayerische Landeshauptstadt, schloss mein Reisegepäck ein und spazierte los.

Da ich noch über drei Stunden Zeit bis zum Anpfiff hatte, wollte ich noch ein bisschen über den Weihnachtsmarkt am Viktualienmarkt schlendern.

Über den Karlsplatz und vorbei an der Frauenkirche näherte ich mich dieser Etappe.

Dabei stellte ich fest, dass München sich voller anfühlt als Berlin. Vielleicht liegt das daran, dass es hier wirklich nur ein Zentrum gibt. Berlin besteht ja im Grunde aus mehreren Städten, die zwar zusammengeschlossen sind, aber trotzdem jede ihre historische Altstadt als Zentrum hat.

Keine Ahnung. Vielleicht liest das hier ja ein Stadtentwicklungsplaner und kann mir was Schlaues dazu erzählen.

Da ich beschlossen hatte, diesen milden und sonnigen Tag zu genießen und zum Grünwalder Stadion zu laufen, stärkte ich mich mit einer riesigen Bratwurst, die neben Senf auch mit Sauerkraut und Röstzwiebeln belegt war.

So würden nicht nur meine Beine, sondern auch mein Magen richtig was von diesem Ausflug haben.

Der Weg nach Giesing war dafür wirklich angenehm.

Über die Isar und den Giesinger Berg hinauf steuerte ich meinem Ziel entgegen.

Dass ich mich dem Stadion näherte, verrieten die vielen Graffitis und Sticker, und auch immer mehr Menschen mit Schals und Trikots säumten den Weg.

Trotzdem war ich total baff, als ich wie aus dem Nichts vor dem Grünwalder stand.

Es taucht einfach vor einem auf, als hätte man einen Häuserblock aus dem Stadtteil geschnitten und ein Stadion dorthin gestellt. Es wirkt so seltsam deplatziert und doch so, als dürfte es nirgendwo anders stehen. Als wäre es aus der Zeit gefallen und würde einen in eine Epoche entführen, als Stadien noch da standen, wo sie hingehören: im Herzen ihres Kiezes.

Sodass am Sonntag alle Nachbarn gemeinsam dorthin laufen können, um ihren Verein zu sehen.

Und genau das tun hier die Menschen. Gefühlt ist ganz Giesing auf den Beinen und sammelt sich rund um das Stadion.

Es herrscht eine Atmosphäre wie im Grunde bei jedem Fußballspiel. Trotzdem hat das hier ein ganz besonderes Flair. Dieses „Die Fans sind wie eine große Familie“ scheint hier wirklich gelebt zu werden.

Bevor es für mich ins Innere des städtischen Stadions ging, brauchte ich noch eine Sitzgelegenheit. Seit einiger Zeit (gemeine Menschen würden sagen: seit ich alt bin) muss ich darauf achten, dass meine Füße nicht zu kalt werden, da ich sonst nächtelang mehrmals austreten muss.

Um also nicht schon mit Ende 30 Granufink-süchtig zu werden, ziehe ich im Winter einfach dicke Socken beim Fußball an.

Weil ich ja aber fünf Stunden im Zug saß und danach eine Stunde durch München spaziert war, hatte ich die dicken Wollsocken noch in der Jackentasche und nicht an den Füßen.

Auf der Suche nach einem geeigneten Plätzchen, um meine Füße warm einzupacken, umrundete ich das Stadion einmal und verliebte mich dabei immer mehr in dieses Schmuckstück.

Die einzige Bank, die ich fand, stand direkt vor der Heimkurve. Aber es störte hier keinen, dass ich mich dort niederließ und mir die Socken anzog.

Ausreichend präpariert betrat ich das städtische Stadion an der Grünwalder Straße und genoss jetzt jede Sekunde.

Jeder hier war so unfassbar herzlich. Egal ob der Typ, bei dem ich mir einen Schal als Souvenir kaufte, die Dame, die mir Leberkäs und Spezi verkaufte, oder einfach ein 70-jähriger Sechziger, der wissen wollte, ob denn so ein Nasenpiercing nicht weh tut.

Fast hätte ich ihn davon überzeugt, sich auch eins machen zu lassen …

Eine halbe Stunde vor dem Anstoß war ich auf meinem Platz und sah zu, wie sich die Tribünen füllten und alle hier zu diversen Songs über den TSV steil gingen.

1860 München gilt ja als Verein der Münchner Arbeiter, und das scheint er auch wirklich zu sein. Alles oder jeder in diesem Stadion versprühte einen Hauch Working Class und Punkrock.

Auf dem Feld ging aber eher nicht der Punk ab. Die Giesinger waren mit großen Verletzungssorgen in dieses Match gestartet, und der SC Verl nutzte das recht schnell aus und nutzte eine Ecke nach 12 Minuten zur Führung.

Viel mehr passierte bis zur Pause eigentlich nicht, und ich ging mir in der Halbzeit ein neues Getränk holen.

Beim Anstehen am Getränkestand fühlte es sich total merkwürdig an, die Straße und den Bürgersteig beobachten zu können. Dort raste der Verkehr, und Menschen liefen von A nach B. Es fühlte sich so an, als würde der Stadionzaun zwei Welten voneinander trennen. Eine mit und eine ohne Fußball.

Und mal ganz ehrlich: Jeder, der diesem Verein eine Arena bauen will, in der es Gehege mit lebenden Löwen geben soll, der hat die Seele dieses Vereins nicht verstanden.

Im zweiten Abschnitt reduzierten sich die Löwen durch eine Gelb-Rote Karte selbst (55.), wurden anschließend aber stärker.

By the way: Alle Karten werden hier von einem Dachdecker gesponsert. Daher erklingt jedes Mal, nachdem ein Spieler eine Karte gesehen hat, der Slogan: „Das war leider unbedacht …“

Leider verpassten es die Münchner, den Ausgleich zu erzielen, und so nutzten die Gäste die schwindenden Kräfte der Hausherren und machten fünfzehn Minuten vor Schluss mit dem 0:2 den Deckel auf diese Partie.

Dann war Schluss, und nach einigen letzten sehnsüchtigen Blicken auf dieses Stadion verschwand ich in den Tiefen der Münchner U-Bahn. Zum Zurücklaufen fehlte mir die Zeit und die Lust.

Auf dem Rückweg zum Hauptbahnhof kam ich direkt mit zwei Löwen-Fans ins Gespräch. Völlig locker und ungezwungen waren wir uns einig, dass nicht die rote Karte, sondern die verpennte erste Halbzeit das Problem war.

Wenig später fiel ich in den Sitz meines gebuchten ICEs.

Todmüde, aber glücklich über die heutige Erfahrung, brachte mich die Deutsche Bahn nach Hause.

Den Schlafmangel werde ich wieder wochenlang mit mir rumtragen. Aber hey: Du lebst nur einmal.

Der Kutten König