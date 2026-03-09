Wollny und Koch treffen – SpVgg Niedersachsen Döhren bleibt oben dran

Die SpVgg Niedersachsen Döhren hat auch ihr zweites Spiel nach der Winterpause gewonnen. Gegen den TSV Burgdorf setzte sich die Mannschaft von Trainer Patrick Heldt mit 2:0 durch und festigte mit nun 38 Punkten aus 18 Spielen den vierten Tabellenplatz in der Bezirksliga Hannover Staffel 2.
Die Partie begann zunächst verhalten. Beide Teams tasteten sich in den ersten Minuten ab. „Die ersten Minuten waren zunächst ein gegenseitiges Abtasten, zumal bei beiden Mannschaften einige Spieler aus verschiedenen Gründen gefehlt haben. Entsprechend war der Beginn eher ruhig“, erklärte Heldt.
Nach rund zwanzig Minuten kam Burgdorf zu seiner besten Gelegenheit. Nach einem langen Ball tauchte ein Gästespieler relativ frei vor dem Tor auf, doch Döhrens Schlussmann reagierte stark. „In dieser Situation hatten wir etwas Glück“, sagte Heldt.
Kurz darauf nutzte Döhren einen Fehler im Spielaufbau der Gäste. Nach einem nicht optimal ausgeführten Abstoß eroberte die SpVgg den Ball und kombinierte sich schnell nach vorne. Über einen Doppelpass erzielte Christopher Wollny in der 29. Minute das 1:0. „Danach hatten wir das Spiel gut unter Kontrolle“, so Heldt. Zur Pause blieb es bei der knappen, aber verdienten Führung.
Nach dem Seitenwechsel boten sich Döhren zunehmend Räume. Mehrfach hatte Florian Koch Möglichkeiten, die Führung auszubauen. In der Schlussminute sorgte der Angreifer schließlich für die Entscheidung und traf zum 2:0-Endstand.
Heldt zeigte sich anschließend zufrieden mit dem Auftritt seines Teams. „Unterm Strich steht ein 2:0-Heimsieg, der aus meiner Sicht auch völlig verdient ist.“ Burgdorf sei im Grunde nur einmal gefährlich geworden, während seine Mannschaft das Spiel weitgehend kontrolliert habe. „Der Auftritt war in allen Phasen des Spiels sehr reif, sowohl mit als auch ohne Ball. Auch die eingewechselten Spieler haben sofort Impulse gesetzt.“
Mit zwei Siegen aus zwei Spielen ist Döhren erfolgreich in die Rückrunde gestartet. In den kommenden Wochen stehen mit dem SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II, der SG 74 Hannover und dem TSV Stelingen direkte Duelle mit der Spitzengruppe an.
SpVgg Niedersachsen Döhren – TSV Burgdorf 2:0
SpVgg Niedersachsen Döhren: Marco Schubring, Lasse Dettmer, Nico Schlehuber, Jörn Hofmeister, Lennart Güthoff, Dominik Luths (68. Louis Bennett Liebold), Anthony Bleteh Doe, Tim Prietzel (72. Till Wittmann), Christopher Wollny (66. Dodzi Julio Kotchi), Patrick Olbrich (78. Damian Desmon Post), Florian Koch (78. Benedict Thomassek) - Trainer: Patrick Heldt
TSV Burgdorf: Till Adebahr, Robin Günther, Benjamin Sarr (74. Dimitrij Gottfried), Andrej Mechonzew, Mathis Flügge, Cedrick Kunz, Alexander Kamerer, Florian Pszolla (66. Sarwar Mahmud), Fabio Consiglio, Mohamad Awad Abo Zeid, Murthada Abdulkarim - Trainer: Mirco Roger
Schiedsrichter: Marlon Torben Ulbrich
Tore: 1:0 Christopher Wollny (29.), 2:0 Florian Koch (90.)