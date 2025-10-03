Wollny-Doppelpack sichert Döhren den Auswärtscoup in Lehrte

Die SpVgg Niedersachsen Döhren hat ihre aufsteigende Formkurve auch am Donnerstagabend eindrucksvoll bestätigt. Mit einem hart erarbeiteten 2:1-Erfolg beim FC Lehrte sicherte sich die Elf von Trainer Patrick Heldt drei wichtige Punkte – und schob sich auf Rang zwei der Bezirksliga 2 Hannover vor.

Gerade einmal zwei Minuten waren gespielt, als Christopher Wollny den Favoriten auf die Siegerstraße brachte. Mit seinem zweiten Treffer des Abends in der 18. Minute legte der Angreifer nach einem schnellen Umschaltmoment nach – Döhren führte zur Pause verdient mit 2:0. „Wir haben eine tolle erste Halbzeit gespielt, Lehrte überhaupt nicht zur Entfaltung kommen lassen“, lobte Heldt. Auch Keeper Marco Schubring hatte vor dem Seitenwechsel kaum etwas zu tun.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild. Lehrte kam mit Wucht aus der Kabine, erhöhte das Tempo und drängte auf den Anschluss. Kurz zuvor hatte Döhren selbst noch eine große Chance zum 3:0 vergeben, ehe Morries Amponsah in der 68. Minute den Anschlusstreffer für den FC erzielte. Es wurde hektisch, Lehrte drängte auf den Ausgleich – doch Döhren hielt mit vollem Einsatz dagegen. „Ein riesiger Fight meiner Mannschaft“, so Heldt. „Wir haben mit allem, was wir hatten, verteidigt.“

Auswärtssieg mit großer Bedeutung

Für Trainer Heldt war der Erfolg in mehrfacher Hinsicht besonders. Nicht nur, weil es gegen seinen Ex-Klub ging, sondern auch wegen der tabellarischen Relevanz: „Das war mehr oder weniger ein Sechs-Punkte-Spiel“, betonte er. Mit dem Dreier hält Döhren nicht nur Lehrte auf Abstand, sondern wahrt auch den Anschluss an Spitzenreiter Ramlingen/Ehlershausen II.

Englische Woche geht weiter – nächster Halt: Lehrte 06

Bereits am Sonntag wartet der nächste Auftritt – erneut in Lehrte, diesmal beim SV 06. Heldt kündigte an, dass seine Mannschaft auch dort „mit breiter Brust“ antreten wird. Der Kader ist nahezu vollständig, die Stimmung hervorragend. „Wir wollen uns für diese englische Woche belohnen und auch am Sonntag auf Sieg spielen.“

Nach dem zweiten Auswärtssieg in Folge scheint die SpVgg Niedersachsen Döhren endgültig im Spitzenkampf angekommen zu sein. Mit nun sechs Siegen aus zehn Spielen hat sich das Team im oberen Tabellendrittel festgesetzt – und geht mit viel Rückenwind ins nächste Derby.