Wollnitzke will’s wissen: Stoppt Weida Jenas Serie?

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Am 22. Spieltag der Thüringenliga kommt es in Weida zum Topspiel: Der Tabellenvierte FC Thüringen Weida empfängt den Spitzenreiter SV SCHOTT Jena. Zwischen beiden Teams liegen zehn Punkte – und doch ist die Ausgangslage vor allem emotional aufgeladen: Revanche für das 0:5 aus dem Hinspiel, ein makelloser Gegner in der Fremde und ein Heimteam, das seine starke Saison veredeln will.

Besonders im Fokus steht dabei Weidas Abwehrspieler Pascal Wollnitzke, der vor dem Duell klare Worte findet – und dabei auch den Gegner mit großem Respekt betrachtet. Auf die Frage, wie er die aktuelle Dominanz von SCHOTT Jena einschätzt, sagt er: „Sie sind diese Saison das Maß der Dinge, spielen eine sehr stabile Runde und leisten sich wenig Fehler.“ Ein Blick auf die Zahlen unterstreicht diese Einschätzung eindrucksvoll: SCHOTT Jena reist mit einer perfekten Auswärtsbilanz an – neun Spiele, neun Siege. Für Weida eine gewaltige Herausforderung, aber auch eine Chance, ein Ausrufezeichen zu setzen. Im Hinspiel setzte sich SCHOTT klar mit 5:0 durch. Diesmal soll es ein anderes Spiel werden. Wollnitzke erwartet ein deutlich engeres Duell: „Ich rechne mit einer ausgeglicheneren und im Ergebnis engeren Partie als im Hinspiel.“

Die Marschroute für Weida ist dabei klar: „Entscheidend wird vor allem die defensive Stabilität sein. Wir müssen kompakt verteidigen, individuelle Fehler vermeiden und die Räume nutzen, die uns der Gegner bietet." Trotz der Stärke des Tabellenführers will sich Weida nicht verstecken – im Gegenteil. Die Mannschaft sieht sich in einer guten Entwicklung und weiß, dass im eigenen Stadion vieles möglich ist. Auch persönlich hat das Duell für den 30-Jährigen eine besondere Note: In jungen Jahren spielte er selbst für den SV SCHOTT Jena, schaffte den Sprung in den Herrenbereich und sammelte Oberliga-Erfahrung – unter anderem im Bruno-Plache-Stadion in Leipzig, "wenn auch mit herber 0:5-Klatsche", so Wollnitzke. Eine persönliche Verbindung zum SV SCHOTT besteht zwar nicht mehr für Pascal Wollnitzke, dem Spiel verleiht es aber eine zusätzliche Geschichte.

"Würde ich mir wünschen"

Sicher auch deshalb sagt Wollnitzke hinsichtlich eines möglichen Oberliga-Aufstieges seines Ex-Vereins: "Ja, das würde ich mir wünschen. Natürlich kann ich die Beweggründe verstehen, den Schritt in die Oberliga zu meiden. Leider konnten sich die Mannschaften aus Thüringen in der Vergangenheit nicht lange dort halten. Grundsätzlich sollte aber meiner Meinung nach jeder Sportler den Anspruch haben, sich mit den bestmöglichen Gegnern zu messen."