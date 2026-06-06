Wollishofens Ex-Profi Brunner hat keine Lust mehr

FC Wollishofen: Cédric Brunner beendet seine Karriere. Der ehemalige Profi Cédric Brunner beendet seine aktive Laufbahn. Der 32-Jährige wird nicht mehr für den Zweitligisten FC Wollishofen auflaufen und zieht damit einen Schlussstrich unter seine Karriere. Brunner war zur Rückrunde der Saison 2024/25 zum FC Wollishofen gewechselt, der damals noch in der 3. Liga spielte. Zuvor war er während seiner Profikarriere unter anderem beim FC Zürich, Arminia Bielefeld und Schalke 04 unter Vertrag. Seit Beginn des laufenden Jahres kam Brunner beim FC Wollishofen allerdings nicht mehr zu einem Pflichtspieleinsatz. Letztmalig spielte er im letzten Oktober gegen Einsiedeln (0:2). In seiner jüngsten Kolumne im Fussballmagazin «Zwölf» erklärte er nun die Gründe für seinen Entscheid: «Die letzte Motivation fehlt mir. Der FCW wird auch ohne mich den Ligaerhalt schaffen.»

Dinamo Schaffhausen: Krajinovic übernimmt nach Spektakel-Niederlage. Nach der 4:6-Niederlage gegen den Sporting Club Schaffhausen hat der NK Dinamo Schaffhausen personelle Konsequenzen gezogen. Der Verein trennte sich laut der Instagram-Plattform «fussball_reg_support» von Cheftrainer Miro Panic und Assistenztrainer Davide Mühlebach. Besonders bemerkenswert war der Spielverlauf: NK Dinamo führte bis zur 55. Minute 4:0, musste sich am Ende jedoch noch 4:6 geschlagen geben. Die Niederlage verschärfte die ohnehin angespannte sportliche Situation der Schaffhauser im Abstiegskampf der Drittliga-Gruppe 5. Panic und Mühlebach gehörten seit August 2025 zum Trainerstab des Vereins. Die Verantwortung übernimmt ab sofort Josip Krajinovic, der die Mannschaft in den verbleibenden beiden Saisonspielen zum Ligaerhalt führen soll. Bereits am Samstag steht für NK Dinamo das wichtige Heimspiel gegen den FC Phönix Seen II auf dem Programm.