Wollersheim-Hattrick beim Sportfreunde-Derbysieg

Marc Wollersheim strahlte nach dem Derbyerfolg gegen den 1. FC Düren über das ganze Gesicht. Der 35-Jährige hatte maßgeblichen Anteil daran, dass seine Sportfreunde zum Saisonauftakt in der Fußball-Mittelrheinliga die volle Beute einfahren konnten. Der Top-Torjäger der vergangenen Landesliga-Spielzeit brachte den Aufsteiger nach einem zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand mit einem lupenreinen Hattrick auf die Siegerstraße.

Nach den teils nervenaufreibenden neunzig Minuten plus Nachspielzeit stand ein 4:3 aus Sicht der Sportfreunde auf der Anzeigetafel. „Es war ein harter Kampf für uns. Die erste halbe Stunde gehörte schon dem 1. FC Düren. Die Gelb-Rote Karte gegen Yannick Marko hat uns in die Karten gespielt“, unterstrich Wollersheim nach dem historischen ersten Dreier der Sportfreunde in der fünfthöchsten deutschen Spielklasse.

Sein Trainer sah die Sache ähnlich, auch Marcel Demircan musste zu Beginn tatenlos mit ansehen, wie sich seine Schützlinge den Schneid abkaufen ließen. „Die ersten zwanzig Minuten waren nicht gut. Da habe ich schon ein Debakel auf uns zukommen sehen. Ich habe dann kurz innegehalten und überlegt, was ich machen soll. Mir sind tausend Gedanken durch den Kopf gegangen“, gab der 36-jährige Coach, der wie Wollersheim eine Vergangenheit beim FCD hat, unumwunden zu. „Der Zeitpunkt der Gelb-Roten Karte für Yannick Marko und der daraus resultierende Elfmeter kamen für uns zum optimalen Zeitpunkt“, schob Demircan erleichtert hinterher.

Sein Gegenüber haderte hingegen verständlicherweise mit dem Spielverlauf. „Wir sind richtig gut in die Partie reingekommen und waren sehr effektiv. Nach dem 2:0 hat wohl niemand damit gerechnet, dass es hier einen anderen Sieger als den 1. FC Düren geben wird. Die Aktion in der 28. Minute war der Gamechanger, weil der Elfmeter zum 1:2 reingeht und dann hier richtig Feuer drin war“, unterstrich FCD-Trainer Luca Lausberg, der seiner neuformierten Mannschaft keine Vorwürfe machen, sondern vielmehr die positiven Eindrücke abspeichern wollte.

Effektive Gäste

Vor allem die Anfangsphase auf dem Kunstrasen im Oststadion, die für den FCD wie gemalt lief. Routinier Philipp Simon schickte kurz nach dem Anpfiff den pfeilschnellen Bryant Baidoo auf die Reise, doch der Neuzugang schob den Ball am rechten Pfosten vorbei. Auf der anderen Seite probierte es Marcel Reisgies mit einem hohen Ball aus der eigenen Hälfte, da Keeper Marko weit vor seinem Tor stand (3.). Zwei Zeigerumdrehungen später war der FCD-Schlussmann bei einem Schuss von Luca Bergstreiser nach einer Ecke zur Stelle.

Wenig später jubelten dann aber die Gäste. Baidoo zielte diesmal genauer und vollendete zum umjubelten 1:0 für den FCD (8.). Nur eine Minute später stellte Achter Ilhan-Serhat Kocamis mit einem Distanzschuss sogar auf 2:0 – es lief alles nach Plan für den Regionalliga-Absteiger.

Bis zur 28. Minute, und besagter Szene im Strafraum des 1. FC Düren. Wollersheim leitete die Aktion mit einem Pass in die Spitze ein. Niclas Mandelartz legte den Ball an Marko vorbei und der Keeper brachte ihn zu Fall. Wenige Minuten zuvor hatte Marko bereits die Gelbe Karte wegen Ballwegschlagens gesehen, nun folgte eine weitere, sodass die Gäste fortan mit einem Mann weniger auskommen mussten. Lausberg wechselte Ersatzkeeper Jonas Rifisch für Offensivkraft Ali Alawie ein.

Wollersheim verwandelte den fälligen Foulelfmeter sicher zum 1:2 (32.). Noch vor der Pause legte der Stürmer das 2:2 (43.) und 3:2 (45.) nach. Kurz vor dem Halbzeitpfiff schlenzte Simon dann einen Freistoß aus rund zwanzig Metern unhaltbar in den Winkel zum 3:3 (45.+6). „Durch den verwandelten Freistoß konnten wir ein positives Gefühl mit in die Pause nehmen. Ich habe der Mannschaft gesagt, dass wir noch einmal 45 Minuten leiden müssen“, erinnerte sich Lausberg zurück.

Duell auf Augenhöhe

In Durchgang zwei sahen die über 500 Zuschauer trotz numerischer Unterzahl der Gäste weiterhin ein Duell auf Augenhöhe. Erst in der 59. Minute tauchten die Hausherren noch einmal gefährlich vor dem FCD-Tor auf, und prompt stand es 4:3. Hagen Blohm hatte präzise in die Mitte geflankt und Mandelartz die Kugel im zweiten Versuch über die Linie gedrückt. Die Sportfreunde schafften es in der Folge allerdings nicht, die Vorentscheidung herbeizuführen. Mandelartz oder aber auch Reisgies vergaben weitere gute Möglichkeiten (70., 83.).

In der letzten Minute der sechsminütigen Nachspielzeit hatten Lausberg und Co. dann den Torschrei erneut auf den Lippen, doch der eingewechselte Raiji Obuchi vergab aus kurzer Distanz. Wenige Sekunden später war Schluss, die FCD-Akteure sanken erschöpft zu Boden, während die Gastgeber im Kreis gemeinsam ein „Derbysieger, Derbysieger, hey, hey“ anstimmten.

Mittendrin der gefeierte Held Marc Wollersheim, der zehn Minuten vor dem regulären Ende für Dominik Klepgen hatte Platz machen müssen. „Ich bin zufrieden, dass ich drei Tore gemacht habe und so der Mannschaft helfen konnte“, unterstrich der Knipser, der sich zehn Treffer als persönliches Saisonziel gesetzt hat. „Jetzt habe ich schon drei, aber es kommen noch deutlich stärkere Gegner wie beispielsweise der FC Wegberg-Beeck oder aber Eintracht Hohkeppel auf uns zu. Da wird es deutlich schwieriger für mich, Tore zu erzielen.“

Angesprochen auf seinen Torjäger huschte ein Lächeln über die Lippen von Demircan. „Ich glaube, es wird wieder eine teure Saison für mich. Ich habe gesagt, dass er keine zwölf Tore machen wird. Jetzt hat er schon drei. So langsam muss ich aufpassen, gegen wen ich hier wette. Kompliment an den Jungen, denn auch er hatte eine schwierige Vorbereitung. Aber wenn wir ihn brauchen, dann ist er zur Stelle“, betonte der FCD-Coach, ehe er sich auf die Suche nach einem Kaltgetränk begab.

Sportfreunde Düren: Müller - Kurtaliqi (72. Choi), Bergstreiser, Sengül, Blohm - Düskün, Gashani (64. Kilic), Mbayabu (57. Kanzi) - Reisgies, Mandelartz (72. Görich), Wollersheim (80. Klepgen) 1. FC Düren: Marko - Backhaus, Kongolo, Schütte - Murakami (82. Obushi), Laux, Kocamis (60. Olschewski), J. Kuckertz (70. Al Habaui) - Simon, Alawie (30. Rifisch), Baidoo (70. Kostadinov)

Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de