Wollerau schafft doch noch den Ligaerhalt!

Nun galt es zu hoffen. Beim Abpfiff dann die kurze Ernüchterung: Langnau und Buttikon, die beide zeitgleich spielten, führten beide mit mindestens zwei Toren Vorsprung. Beim Bedanken bei den zahlreichen Fans dann plötzlich der Paukenschlag: Thalwil schiesst praktisch mit dem Schlusspfiff das 2:2 gegen Langnau und sichert so den Wollerauern den Ligaerhalt. Ein Krimi sondergleichen, doch mit der gezeigten Leistung der Wollerauer irgendwie verdient.

Und die Höfner starteten furios in die Partie, spielten sich Chancen heraus und konnten dann einen wahrlichen Sonntagsschuss ins rechte Lattenkreuz von Fiedler aus 35 Metern bestaunen. Das Tor war der Startschuss für die Wollerauer Offensive, die von den jungen Wilden getragen wurde. Gasser und Hukic sorgten für das 3:0-Pausenresultat und die Vorentscheidung.

Nun bleibt zu hoffen, dass die junge Mannschaft aus der schwierigen Saison gelernt hat und in den kommenden Jahren wieder weiter vorne angreifen kann. Der Umbruch scheint geschafft, es wartet aber noch viel Arbeit auf den Verein und vor allem auf Trainer Fischer und seine Spieler.

Wir möchten hier noch die Gelegenheit nutzen, um uns von einigen Spielern zu verabschieden.

Durch gute und schlechte Zeiten hat Julian Kohler die letzten 10 Jahre in der 1. Mannschaft verbracht. Sein unermüdlicher Einsatz, die Verbundenheit mit dem Verein und als Stimmungskanone in der Garderobe werden wir dich schwer Vermissen. Viel Spass mit der neu gewonnen Freizeit und du weisst, dass du in der Garderobe der 1. Mannschaft immer Willkommen sein wirst.

Ebenfalls verabschieden wir Flavio Koch, danke dass du uns unterstützt hast, als wir dringend einen Torhüter brauchten. Mit deiner Ruhe und Ausstrahlung hast du uns manches Mal den Rücken freigehalten. Wir wünschen viele tolle Momente mit deiner Familie und freuen uns, wenn der nächste Koch eventuell auch beim FC Wollerau seine Fussballkarriere startet.

Zuletzt wollen wir uns bei Stefan Kälin bedanken, der viele Jahre eine der tragenden Stützen der 2. Mannschaft war und mit seiner Abgeklärtheit auch dieses Jahr die 1. Mannschaft geprägt hat. Danke für euren Einsatz und hoffentlich bis bald auf dem Erlenmoos!

Hopp Wollerau!

