"Wollen zusehen, dass wir den ersten Dreier der Saison holen"" Der Aufsteiger empfängt am dritten Spieltag den TuS Blau-Weiß Lohne von red · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Florian Egbers

Zwei Spiele, zwei Siege, kein Gegentor: Der SV Vorwärts Nordhorn hat als Aufsteiger einen optimalen Start in die Oberliga Niedersachsen erwischt. Am Samstag kommt mit dem TuS Blau-Weiß Lohne ein ambitionierter Absteiger nach Nordhorn, der nach zwei Spieltagen erst einen Punkt gesammelt hat und nun auf das erste Erfolgserlebnis wartet.

Der SV Vorwärts Nordhorn steht nach zwei Spieltagen mit sechs Punkten und 4:0 Toren auf dem zweiten Tabellenplatz. Nur der SC Spelle-Venhaus weist ebenfalls sechs Punkte auf und liegt aufgrund des besseren Torverhältnisses von 8:1 an der Spitze. Auch der SV Wilhelmshaven ist mit sechs Zählern noch ohne Punktverlust. Der Aufsteiger bestätigte seinen gelungenen Saisonstart zuletzt beim VfV Borussia 06 Hildesheim. Nordhorn setzte sich dort am vergangenen Wochenende mit 2:0 durch und blieb damit zum zweiten Mal in Folge ohne Gegentor. Für die Mannschaft von Trainer Viktor Maier bietet sich nun die Gelegenheit, ihre Position in der Spitzengruppe zu festigen.

Lohne wartet auf den ersten Dreier Der TuS Blau-Weiß Lohne geht dagegen mit einer deutlich schwierigeren Ausgangslage in die Partie. Der Absteiger aus der Regionalliga belegt mit einem Punkt und 3:5 Toren den zwölften Tabellenplatz. Zum Auftakt trennte sich Lohne 2:2 vom 1. FC Germania Egestorf-Langreder, am vergangenen Spieltag folgte eine 1:3-Heimniederlage gegen Spitzenreiter SC Spelle-Venhaus. Teammanager Louis Theodor sieht vor allem im letzten Drittel Verbesserungsbedarf. „Wir haben uns auf jeden Fall vorgenommen, die Chancen besser rauszuspielen, konsequenter zu sein im letzten Drittel und für das erste richtige Erfolgserlebnis in der Liga-Phase zu sorgen.“