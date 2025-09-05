"Wollen Zuhause zeigen, wozu wir in der Lage sind"

Schüttorfs Co-Trainer Dennis Große Vennekate warnt davor, den Tabellenstand des Gegners, der aktuell auf Rang 15 steht, überzubewerten: „Auch wenn Voxtrup als Aufsteiger derzeit unten steht, haben sie mit Dinklage einen guten Saisonstarter geschlagen und enge Spiele gegen Vorwärts Nordhorn und Oldenburg absolviert. Für uns zählt, unsere Qualität abzurufen – dann sind wir überzeugt, auch in Voxtrup die Punkte mitzunehmen.“

VfR-Trainer Alexander Heinz richtet den Blick nach vorne: „Die Niederlage haben wir in der Woche aufgearbeitet. Wir müssen das Spiel als Lernphase abhaken und uns auf das Wesentliche konzentrieren. Uns erwartet mit Schüttorf eine der spielstärksten Mannschaften der Liga, die uns fußballerisch sehr viel abverlangen wird. Trotzdem wollen wir zu Hause zeigen, wozu wir in der Lage sind, und das Spiel positiv gestalten.“

Die Zuschauer dürfen sich somit auf ein spannendes Duell freuen: Voxtrup will vor eigenem Publikum ein Ausrufezeichen setzen, während Schüttorf die eigenen Ambitionen mit einem Auswärtssieg untermauern möchte.