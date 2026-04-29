„Wollen Wiedergutmachung" – Steinhöring im Derby gegen Vaterstetten

Der TSV Steinhöring trifft auf Baldham-Vaterstetten. – Foto: Bernhard Schmöller

„Ich freue mich, dass wir so schnell wieder die Chance haben, etwas zu holen“, blickt Thomas Rotherbl dem Auswärtsspiel seines TSV Steinhöring um 20 Uhr gegen den SC Baldham-Vaterstetten positiv entgegen. „Auch wenn es am Wochenende nur ein Punkt war (0:0 gegen Phönix, d. Red.), war der für uns sehr wichtig.“ Nach dem Tabellenzweiten wartet nun der Dritte auf die Rotherbl-Elf, die nur noch zwei Punkte vor dem Relegationsplatz nach unten liegt. „Es geht wieder gegen ein Topteam. Wir werden also wieder zwei Halbzeiten brauchen, wie gegen Phönix“, prophezeit der Coach.

Der SCBV ist derzeit in guter Verfassung und pirscht sich an die Aufstiegsplätze heran. Nach der Punkteteilung gegen Spitzenreiter Trudering benötigt die Mannschaft von Gediminas Sugzda wieder drei Zähler, um den Anschluss zu halten. Für den Coach kommt hinzu: „Ich habe noch das letzte Spiel gegen Steinhöring in Erinnerung. Da lief alles schief, was schieflaufen konnte. Daher wollen wir Wiedergutmachung.“