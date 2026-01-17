"Wollen wieder aufsteigen"

Peter Mitulla, Stürmer des Pforzheimer B-Ligisten FC Phönix Würm, macht den FuPa Baden Wintercheck.
1) Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Wurden die gesteckten Ziele erreicht?
Ja, unsere Ziele haben wir erreicht und konnten erneut die Tabellenspitze für uns entscheiden. Nach einer erfolgreichen letzten Saison 2024/25 und Aufstieg in die B-Klasse wollen wir genau so weitermachen und dieses Jahr wieder als Tabellenführer aufsteigen. Man muss auch hier sagen, dass wir gefühlt nie mit der Stammelf gespielt haben, da wir aktuell einige Verletzte haben oder Spieler die aktuell nicht verfügbar sind aus diversen Gründen.
2) Gibt es Veränderungen im Team? Transfers, Änderungen im Trainer- und Betreuerteam?
Es gibt keine Veränderung im Team. Wir spielen weiterhin als Phönix Würm Familie. Aktuell haben wir einen sehr starken Kader wie nach wie vor.
3) Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?
Der VfL Höfen, der momentan den Abstiegsplatz belegt.
4) Welche Ziele strebt ihr in der Rückrunde an?
Wie schon erwähnt die Tabellenspitze für uns zu sichern. Die Gegner frühzeitig in die Knie zwingen, um die Spielzeit vorzeitig für uns zu entscheiden.
5) Im Sommer steigt die Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. Was traut ihr der deutschen Nationalmannschaft zu und wer ist euer Topfavorit und warum?
Die Nationalmannschaft hat einen sehr starken Kader sowie Reservespieler mit enormer Qualität. Wichtig wäre es einen guten Mittelpunkt zu finden, zwischen erfahrenen Spieler sowie junge neue Talente, die dazustoßen. Hoffen wir mal, dass Deutschland 2026 die Weltmeisterschaft für sich entscheiden kann. Das wäre doch ein Traum.