"Wollen wieder aufsteigen" FuPa Baden Wintercheck +++ FC Phönix Würm Verlinkte Inhalte Kreisklasse B2 Pf Phönix Würm Peter Mitulla

Peter Mitulla, Stürmer des Pforzheimer B-Ligisten FC Phönix Würm, macht den FuPa Baden Wintercheck.

1) Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Wurden die gesteckten Ziele erreicht? Ja, unsere Ziele haben wir erreicht und konnten erneut die Tabellenspitze für uns entscheiden. Nach einer erfolgreichen letzten Saison 2024/25 und Aufstieg in die B-Klasse wollen wir genau so weitermachen und dieses Jahr wieder als Tabellenführer aufsteigen. Man muss auch hier sagen, dass wir gefühlt nie mit der Stammelf gespielt haben, da wir aktuell einige Verletzte haben oder Spieler die aktuell nicht verfügbar sind aus diversen Gründen.

2) Gibt es Veränderungen im Team? Transfers, Änderungen im Trainer- und Betreuerteam? Es gibt keine Veränderung im Team. Wir spielen weiterhin als Phönix Würm Familie. Aktuell haben wir einen sehr starken Kader wie nach wie vor.