Am Samstag (15.30 Uhr) erwartet die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach im heimischen FRITZ Sportpark den Aufsteiger FC Rottenburg. Die Mannschaft von Trainer Patrick Faber geht mit Rückenwind in die Partie: Am vergangenen Wochenende feierte die TSG dank eines Doppelpacks von Jermain Ibrahim einen 2:1-Auswärtssieg beim Oberligaabsteiger SV Fellbach. Mit insgesamt 13 Punkten aus neun Spielen rangieren die Hofherrnweileraner derzeit auf einem guten sechsten Tabellenplatz der Verbandsliga.

„Wir wollen vor heimischem Publikum eine ähnlich bissige Leistung zeigen wie in der vergangenen Woche und die Punkte hierbehalten“, gibt Faber die Marschroute vor. Verzichten muss er dabei allerdings weiterhin auf Julian Köhnlein und Yusuf Baran. In den Kader rutschen könnte stattdessen Eigengewächs Kevin Scherer, der in der zweiten Mannschaft bisher starke Auftritte zeigte.

Der Gegner aus Rottenburg im Tübinger Umland stieg im Sommer aus der Landesliga auf und erwischte einen ordentlichen Start in die neue Saison. Mit neun Punkten aus bislang acht Spielen liegt der FCR im hinteren Mittelfeld, hat zudem noch eine Partie in der Hinterhand. Zuletzt setzte es jedoch drei Niederlagen in Serie, weshalb die Formkurve doch nach unten zeigt.

Für beide Teams bietet die Begegnung eine wichtige Standortbestimmung: Die TSG könnte im Falle eines Sieges den Kontakt zur Spitzengruppe herstellen, Rottenburg hingegen verhindern, in den Tabellenkeller abzurutschen.