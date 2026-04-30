»Wollen voll auf Sieg spielen«: Schwabach fordert Münchberg

Daumen hoch für das Topspiel 👍 Der SC 04 Schwabach reist zur Eintracht nach Münchberg – Foto: Sportfoto Zink / A.Schlirf

Am 32. Spieltag der Landesliga Nordost brennt die Luft im Kampf um den Relegationsplatz. Der Tabellendritte FC Eintracht Münchberg empfängt den SC 04 Schwabach zum absoluten Top-Spiel. Während die Eintracht nach dem Punktverlust in Feucht unter Zugzwang steht, will die „Mannschaft der Stunde“ aus Schwabach ihre beeindruckende Serie weiter ausbauen und die obere Tabellenregion noch einmal aufmischen.

Die erste Begegnung der Saison zwischen diesen beiden Schwergewichten der Liga endete mit einer Nullnummer. Vor 170 Zuschauern in Schwabach neutralisierten sich beide Teams weitestgehend, wobei die Defensive auf beiden Seiten stabil blieb. Schwabachs Trainer Christopher Hofbauer erinnert sich an das 0:0, sieht seine Truppe heute aber in einer ganz anderen Verfassung: „Münchberg ist einfach eine gute, erfahrene Mannschaft, die absolut Qualitäten hat. Und natürlich wollen wir voll auf Sieg spielen.“

Münchberg: Ärger über verschenkte Punkte

Bei der Eintracht aus Münchberg sitzt der Stachel nach dem 2:2-Unentschieden beim 1. SC Feucht noch tief. Trainer Sandro Preißinger trauert den vergebenen Chancen nach: „Beim Spiel in Feucht wäre definitiv mehr drin gewesen. Daher fühlt es sich nach zwei verlorenen Punkten an.“ Mit Blick auf den kommenden Gegner zollt er dem SC 04 großen Respekt: „Schwabach ist die Mannschaft der Stunde und sicherlich die beste Mannschaft in der Rückrunde. Da kommt ein richtiger Brocken auf uns zu.“ Für Münchberg (58 Punkte) zählt im Fernduell mit Forchheim (61 Punkte) jeder Zähler, um den Showdown am letzten Spieltag offen zu halten.

Schwabach: Früchte der Entwicklung ernten

Die Schwabacher Nullvierer reisen mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen an. Christopher Hofbauer blickt stolz auf die Entwicklung seines jungen Kaders: „Man merkt das jetzt einfach, dass wir uns da deutlich weiterentwickelt haben, vor allem auch im Selbstverständnis über Fußball spielen, im Selbstvertrauen. Die Jungs sind mutig, treffen gute Entscheidungen und haben vor allem auch defensiv Stabilität gewonnen.“ Trotz der starken Rückrunde hadert Hofbauer etwas mit der Gesamtausbeute: „Insgesamt ist trotzdem die Punktausbeute und die Spiele, die wir verloren haben, zu viel für eine absolute Topmannschaft. Da haben wir einfach Lehrgeld gezahlt.“ Dennoch ist die Marschroute für das Gastspiel klar: „Wir wollen auf uns schauen und auch bei einem schweren Auswärtsspiel bei einem starken Gegner bestehen können.“