 2026-04-29T13:32:52.058Z

Ligavorschau

»Wollen voll auf Sieg spielen«: Schwabach fordert Münchberg

Münchberg kämpft um die Relegations-Chance +++ Schwabach reist mit breiter Brust an +++ Duell der Top-5 im Oberland

von Marco Baumgartner · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
Daumen hoch für das Topspiel 👍 Der SC 04 Schwabach reist zur Eintracht nach Münchberg
Daumen hoch für das Topspiel 👍 Der SC 04 Schwabach reist zur Eintracht nach Münchberg – Foto: Sportfoto Zink / A.Schlirf

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Landesliga Nordost
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FSV Bruck
Quelle Fürth

Am 32. Spieltag der Landesliga Nordost brennt die Luft im Kampf um den Relegationsplatz. Der Tabellendritte FC Eintracht Münchberg empfängt den SC 04 Schwabach zum absoluten Top-Spiel. Während die Eintracht nach dem Punktverlust in Feucht unter Zugzwang steht, will die „Mannschaft der Stunde“ aus Schwabach ihre beeindruckende Serie weiter ausbauen und die obere Tabellenregion noch einmal aufmischen.

Torloses Remis im Hinspiel

Die erste Begegnung der Saison zwischen diesen beiden Schwergewichten der Liga endete mit einer Nullnummer. Vor 170 Zuschauern in Schwabach neutralisierten sich beide Teams weitestgehend, wobei die Defensive auf beiden Seiten stabil blieb. Schwabachs Trainer Christopher Hofbauer erinnert sich an das 0:0, sieht seine Truppe heute aber in einer ganz anderen Verfassung: „Münchberg ist einfach eine gute, erfahrene Mannschaft, die absolut Qualitäten hat. Und natürlich wollen wir voll auf Sieg spielen.“

Sa., 02.05.2026, 14:00 Uhr
FC Eintracht Münchberg
FC Eintracht MünchbergMünchberg
SC 04 Schwabach
SC 04 SchwabachSC Schwabach
14:00

Münchberg: Ärger über verschenkte Punkte

Bei der Eintracht aus Münchberg sitzt der Stachel nach dem 2:2-Unentschieden beim 1. SC Feucht noch tief. Trainer Sandro Preißinger trauert den vergebenen Chancen nach: „Beim Spiel in Feucht wäre definitiv mehr drin gewesen. Daher fühlt es sich nach zwei verlorenen Punkten an.“ Mit Blick auf den kommenden Gegner zollt er dem SC 04 großen Respekt: „Schwabach ist die Mannschaft der Stunde und sicherlich die beste Mannschaft in der Rückrunde. Da kommt ein richtiger Brocken auf uns zu.“ Für Münchberg (58 Punkte) zählt im Fernduell mit Forchheim (61 Punkte) jeder Zähler, um den Showdown am letzten Spieltag offen zu halten.

Schwabach: Früchte der Entwicklung ernten

Die Schwabacher Nullvierer reisen mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen an. Christopher Hofbauer blickt stolz auf die Entwicklung seines jungen Kaders: „Man merkt das jetzt einfach, dass wir uns da deutlich weiterentwickelt haben, vor allem auch im Selbstverständnis über Fußball spielen, im Selbstvertrauen. Die Jungs sind mutig, treffen gute Entscheidungen und haben vor allem auch defensiv Stabilität gewonnen.“ Trotz der starken Rückrunde hadert Hofbauer etwas mit der Gesamtausbeute: „Insgesamt ist trotzdem die Punktausbeute und die Spiele, die wir verloren haben, zu viel für eine absolute Topmannschaft. Da haben wir einfach Lehrgeld gezahlt.“ Dennoch ist die Marschroute für das Gastspiel klar: „Wir wollen auf uns schauen und auch bei einem schweren Auswärtsspiel bei einem starken Gegner bestehen können.“

Tabellarische Ausgangslage

Münchberg belegt mit 58 Punkten Rang drei und lauert drei Zähler hinter der SpVgg Jahn Forchheim. Schwabach (54 Punkte) hat sich auf Rang fünf vorgearbeitet und könnte mit einem Erfolg im Oberland bis auf einen Punkt an die Eintracht heranrücken. Bei nur noch zwei ausstehenden Spielen ist die Brisanz für die Verfolger greifbar.

Die restlichen Duelle des kommenden Spieltags:

Sa., 02.05.2026, 11:00 Uhr
1. SC Feucht
1. SC FeuchtSC Feucht
SV Lauterhofen
SV LauterhofenLauterhofen
11:00live

So., 03.05.2026, 16:00 Uhr
TSV 1860 Weißenburg
TSV 1860 WeißenburgWeißenburg
SV Unterreichenbach
SV UnterreichenbachUnterr.bach
16:00

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
ASV Weisendorf
ASV WeisendorfWeisendorf
FSV Erlangen-Bruck
FSV Erlangen-BruckFSV Bruck
15:00

Sa., 02.05.2026, 17:00 Uhr
DJK Ammerthal
DJK AmmerthalAmmerthal
SpVgg Mögeldorf 2000
SpVgg Mögeldorf 2000Mögeldorf
17:00

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
SV Buckenhofen
SV BuckenhofenBuckenhofen
FC Vorwärts Röslau
FC Vorwärts RöslauRöslau
15:00

Sa., 02.05.2026, 14:00 Uhr
SG Quelle Fürth
SG Quelle FürthQuelle Fürth
SV Gutenstetten-Steinachgrund
SV Gutenstetten-SteinachgrundGuten.-Stein
14:00

Sa., 02.05.2026, 15:00 Uhr
TSV Nürnberg-Buch
TSV Nürnberg-BuchTSV Buch
SpVgg Jahn Forchheim
SpVgg Jahn ForchheimJ. Forchheim
15:00

Sa., 02.05.2026, 15:00 Uhr
TSV Windeck 1861 Burgebrach
TSV Windeck 1861 BurgebrachBurgebrach
TSC Neuendettelsau
TSC NeuendettelsauN'dettelsau
15:00