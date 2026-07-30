"Wollen versuchen, so weit zu kommen, wie es geht"

– Foto: Lennart Blömer

Nach dem erfolgreichen Auftakt im Elfmeterschießen gegen den FC Verden 04 steht für TuS Blau-Weiß Lohne die nächste Pokalprüfung an. Beim TSV Bardowick geht der Oberligist als Favorit ins Spiel, erwartet aber einen hochmotivierten Gegner mit Pokaleuphorie.

Die Mannschaft von Trainer Hammad El-Arab hat die ersten Pflichtspiele der neuen Saison bereits absolviert. In der vorherigen Runde setzte sich Lohne in einem dramatischen Duell beim FC Verden 04 nach einem 2:2 nach 90 Minuten im Elfmeterschießen durch. Nun wartet mit dem Bezirkspokalsieger TSV Bardowick erneut ein Gegner, der mit großer Motivation in die Partie gehen dürfte.

Für den TuS Blau-Weiß Lohne geht die Saisonvorbereitung in die entscheidende Phase. Eine Woche vor dem Start der neuen Oberliga-Spielzeit steht zunächst jedoch noch eine wichtige Aufgabe im Niedersachsenpokal der Amateure an. Im Achtelfinale gastieren die Blau-Weißen am Samstag, 1. August 2026, beim TSV Bardowick.

In der vergangenen Woche vor dem Pokalstart rückten dann zunehmend taktische Inhalte in den Mittelpunkt. Dennoch ist den Verantwortlichen bewusst, dass die Mannschaft noch nicht am absoluten Leistungsmaximum angekommen ist. „Wir wissen auch, dass die Mannschaft noch nicht bei 100 Prozent ist. Die letzten Prozent müssen wir uns über die Spiele holen“, erklärt Scheibel.

„Wir sind mit der Vorbereitung eigentlich relativ zufrieden“, sagt der Sportliche Leiter Luca Scheibel. In der ersten Phase habe der Fokus vor allem auf den Grundlagen gelegen: „Wir haben viel an den ganzen Grundvoraussetzungen, Fitness, Zustand und so weiter gearbeitet.“

Bardowick mit Euphorie in die Partie

Die Ausgangslage scheint auf dem Papier klar: Als Oberligist geht BW Lohne als Favorit in die Begegnung. Doch Scheibel warnt davor, die Aufgabe zu unterschätzen. Bardowick habe sich durch den Gewinn des Bezirkspokals für das Achtelfinale qualifiziert und werde entsprechend selbstbewusst auftreten.

„Wir gehen als vermeintlicher Favorit ins Spiel und wollen dieser Rolle auch gerecht werden. Wir wissen aber auch, dass es ein verdammt schweres Spiel wird, weil die als Bezirkspokalsieger natürlich mit einer unfassbaren Euphorie in dieses Spiel reingehen und alles reinhauen werden“, sagt der Sportliche Leiter.

Lohne erwartet daher eine intensive Partie, in der Kleinigkeiten entscheidend sein könnten. Der Anspruch der Blau-Weißen bleibt dennoch klar: Der Verein möchte seiner Favoritenrolle gerecht werden und in die nächste Runde einziehen.

Pokal genießt hohen Stellenwert

Der Wettbewerb besitzt bei BW Lohne traditionell eine große Bedeutung. In den vergangenen Jahren gehörte die Mannschaft regelmäßig zu den erfolgreichen Teams im Niedersachsenpokal. „Wir waren in den letzten fünf Jahren dreimal im Pokalfinale“, erinnert Scheibel.

Dabei standen die Blau-Weißen unter anderem gegen den VfL Osnabrück und den SV Meppen im Endspiel. Diese Pokalerfolge haben den Stellenwert des Wettbewerbs im Verein weiter erhöht. „Wir wollen schon noch im Pokal versuchen, so weit zu kommen, wie es geht“, betont Scheibel.

Personell gibt es bei BW Lohne ebenfalls eine Nachricht: Felix Oevermann ist zum Verein zurückgekehrt und gehört erstmals wieder zum Spieltagskader. Der Spieler hatte bereits seit seinem 14. Lebensjahr das Trikot der Blau-Weißen getragen, zuletzt jedoch eine einjährige Pause eingelegt.

„Er hat schon lange in Lohne gespielt, im Jugendbereich schon viele, viele Jahre in der ersten Hälfte, hat jetzt ein Jahr Pause gemacht und stößt jetzt wieder zur Mannschaft“, erklärt Scheibel. Damit steht dem Trainerteam eine weitere Option zur Verfügung – rechtzeitig vor den kommenden Wochen mit Pokalaufgabe und Oberliga-Auftakt.