"Wollen verlorene Punkte wieder gutmachen"

Marvin Ebert und Florian Helm, Spielausschuss und Trainer des Mosbacher A-Ligisten SC Weisbach, machen den FuPa Baden Wintercheck.

Wir sind zufrieden und die gesteckten Ziele wurden erreicht. Wir haben einen guten Start erwischt und waren lange ohne Niederlage.

1) Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Wurden die gesteckten Ziele erreicht?

2) Gibt es Veränderungen im Team? Transfers, Änderungen im Trainer- und Betreuerteam?

3) Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?

Die SG Waldmühlbach-Katzental hätte ich in der Tabelle weiter vorne erwartet. Außerdem hätte ich nicht erwartet, dass Mörtelstein gegen uns versucht viel spielerisch zu lösen und war insgesamt sehr mutig.

4) Welche Ziele strebt ihr in der Rückrunde an?

Weiterhin oben dabeizubleiben. Außerdem gilt es in der Rückrunde die verlorenen Punkte aus der Hinrunde wieder gutzumachen.

5) Im Sommer steigt die Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. Was traut ihr der deutschen Nationalmannschaft zu und wer ist euer Topfavorit und warum?

Wenn die Deutschen gut starten, einen Lauf bekommen und etwas Glück haben ist alles möglich. Topfavoriten sind für mich aber Frankreich, Spanien, Portugal und England. Diese Mannschaften waren in den vergangenen Jahren konstanter und haben eine gute Mischung von Spierprofilen in ihren Reihen.