"Wollen uns teuer verkaufen" - Fallersleben reist nach Kästorf

Kästorfs Trainer Michele Rizzi rechnet mit einer spielstarken Mannschaft aus Fallersleben: „Sie haben auch eine junge, gute Mannschaft, die es jetzt souverän geschafft hat, die Liga zu halten.“ Gleichzeitig erwartet er eine attraktive Begegnung: „Da erwarte ich auch wieder ein gutes Spiel von beiden Seiten mit vielen Offensivaktionen, weil beide Mannschaften das Spiel mit Ball auch bevorzugen.“

Für den SSV steht dabei vor allem ein gelungener Heimspielabschluss im Fokus. „Wir wollen natürlich vor unseren Zuschauern die Heimspiel-Saison mit einem Sieg beenden“, erklärte Rizzi vor der Partie. Zudem hofft der Trainer auf Unterstützung von den Rängen: „Wir freuen uns darauf und hoffen, dass der ein oder andere Zuschauer kommt, um uns zu unterstützen.“

Auch beim VfB Fallersleben ist die Ausgangslage klar. Sportdirektor Fußball Tom Daedelow weiß um die Schwere der Aufgabe beim Tabellengegner: „Wir wollen uns bei unserem letzten Auswärtsspiel dieser Saison teuer verkaufen.“ Gleichzeitig machte er deutlich, welchen Stellenwert Kästorf in der Liga besitzt: „Gegen einen der stärksten Gegner in der Liga bedarf es einen Sahnetag um etwas zählbares mitzunehmen.“ In den vergangenen drei direkten Duellen, wenn man das Testspiel im Winter dazuzählt, konnte Kästorf 13 Tore erzielten und kassierte keines.

Anpfiff ist dann am kommenden Sonntag um 15.00 Uhr in Kästorf.