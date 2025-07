"Wollen uns stabilisieren"

Sportlich konnten wir in einigen Phasen unser Potenzial andeuten, mussten aber auch anerkennen, dass uns in vielen Bereichen die nötige Konstanz, Kompaktheit und Struktur gefehlt hat. 92 Gegentore in 28 Spielen sprechen eine klare Sprache – defensiv waren wir zu offen, zu unorganisiert und haben zu viele einfache Fehler gemacht. Auch wenn wir im Offensivspiel mit 69 erzielten Treffern durchaus Qualität gezeigt haben, war das Gleichgewicht im Spiel nicht gegeben.

Neben dem Platz war die Saison geprägt von vielen Wechseln und Veränderungen – sowohl im sportlichen Bereich als auch in der Struktur. Das hat uns sicherlich nicht geholfen, eine klare Linie und stabile Mannschaftsleistung zu entwickeln.