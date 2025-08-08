„Wollen uns oben festsetzen“: Coach Contento sieht Aschheim in guter Position

Der FC Ascheim ist in der neuen saison noch ungeschlagen. – Foto: Hack

Der FC Aschheim ist in der neuen Spielzeit noch ungeschlagen. Gegen den SV Bruckmühl sollen die nächsten drei Punkte her.

„Wir haben bereits vieles von dem umgesetzt, was wir in der Vorbereitung trainiert haben“: Trainer Vincenzo Contento ist mit dem Saisonstart seiner Bezirksliga-Fußballer sehr einverstanden und sieht den FC Aschheim auch mit Blick auf das Heimspiel gegen den SV Bruckmühl (Freitag, 19.30 Uhr) in einer guten Ausgangslage. Gegner Bruckmühl im Umbruch

Nicht nur, dass der Tabellenvierte anders als beim Auftakt-Remis gegen Töging (1:1) anschließend in Miesbach (4:1) seine Torchancen nutzte – die Mannschaft agierte sehr strukturiert und klar, stand defensiv sicher. Coach Contento: „Es wäre schön, wenn wir uns jetzt oben festsetzen könnten, der August mit seinen vielen Spielen ist bereits enorm wichtig.“ Der SV Bruckmühl war in den letzten vier Jahren Landesligist und muss nach dem Abstieg einen personellen Umbruch moderieren, viele wichtige Akteure verließen den Klub, aus der zweiten Mannschaft kehrten erfahrene Ex-Spieler (Philipp Keller, Gerhard Stannek, Luca Piga, Maximilian Gürtler), junge Talente wie die beiden Eigengewächse Manuel Wenzel und Constantin Bruens (zuletzt TuS Bad Aibling) oder aus der letztjährigen A-Jugend der SG Götting/Bruckmühl/Vagen suchen ihre Chance.